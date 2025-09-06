Україна та Сполучені Штати обговорюють угоду на суму приблизно 100 мільярдів доларів. Згідно з нею, Київ зможе купувати американську зброю.

Тоді як США в обмін на це отримають права на інтелектуальну власність на передові українські розробки. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на NBC News.

Дивіться також Норвегія та Німеччина оплатять закупівлю двох систем Patriot для України

Що відомо про закупівлю американської зброї?

У виданні, посилаючись на американського чиновника, зазначають, що переговори в Пентагоні щодо гарантій безпеки для України очолює голова Об'єднаного комітету начальників штабів генерал Ден Кейн.

Дискусія з цього приводу зосереджена на питаннях стримування російської агресії, навчання українських військових та оборонно-промислової співпраці.

За словами співрозмовника NBC News, Кейн за тиждень після зустрічі Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна на Алясці запропонував американському лідеру чотири варіанти гарантій безпеки й рекомендував "найбільш прогресивний підхід".

Допомога Україні від США: що варто знати