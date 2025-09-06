Україна зможе закупити американської зброї на 100 мільярдів доларів за однієї умови, – NBC News
- Україна та США обговорюють угоду на суму близько 100 мільярдів доларів для закупівлі американської зброї в обмін на права інтелектуальної власності на українські розробки.
- Переговори щодо гарантій безпеки України зосереджені на стримуванні російської агресії, навчанні українських військових та оборонно-промисловій співпраці, і їх очолює генерал Ден Кейн.
Україна та Сполучені Штати обговорюють угоду на суму приблизно 100 мільярдів доларів. Згідно з нею, Київ зможе купувати американську зброю.
Тоді як США в обмін на це отримають права на інтелектуальну власність на передові українські розробки. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на NBC News.
Що відомо про закупівлю американської зброї?
У виданні, посилаючись на американського чиновника, зазначають, що переговори в Пентагоні щодо гарантій безпеки для України очолює голова Об'єднаного комітету начальників штабів генерал Ден Кейн.
Дискусія з цього приводу зосереджена на питаннях стримування російської агресії, навчання українських військових та оборонно-промислової співпраці.
За словами співрозмовника NBC News, Кейн за тиждень після зустрічі Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна на Алясці запропонував американському лідеру чотири варіанти гарантій безпеки й рекомендував "найбільш прогресивний підхід".
Допомога Україні від США: що варто знати
- Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати більше не фінансують Україну, але намагаються зупинити війну, продаючи озброєння союзникам по НАТО. Він також зазначив, що союзники беруть на себе основний фінансовий тягар війни.
- Згодом США схвалили продаж Україні обладнання для системи ППО Patriot на суму 179,1 мільйона доларів, включаючи технічну підтримку, програмне забезпечення, модернізацію та навчання.
- Держдеп Сполучених Штатів також погодив продаж Києву послуг і обладнання для супутникового зв’язку Starlink на суму 150 мільйонів доларів.