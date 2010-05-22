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Геополітика Європа У Держдепі зробили нову заяву щодо допомоги Україні
22 травня, 23:19
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У Держдепі зробили нову заяву щодо допомоги Україні

Анастасія Колеснікова
Основні тези
  • У Держдепі заявили, що проведуть аудит усієї допомоги, наданої Україні.
  • Марко Рубіо наголосив, що, "чим швидше війна закінчиться, тим менше грошей буде витрачено".

Нова адміністрація Трампа при владі вже 5 місяців. За цей час вона не ініцювала жодних нових пакетів допомоги Україні. І, вочевидь, наразі цього робити не планує.

Виступаючи перед парламентом в середу, 21 травня, держсекретар Марко Рубіо заявив, що США проведуть аналіз всієї наданої Україні допомоги, передає 24 Канал із посиланням на "Інтерфакс".

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Що відомо

Рубіо наголосив, що всю американську допомогу Україні проаналізують. Цим займатимуться спеціальні генеральні інспектори. 

Якщо ми коли-небудь виявимо незаконне привласнення або маніпуляції, то ми обов'язково цим займемося,
 – наголосив чиновник.

Він наголосив, що головна мета Вашингтону – це покласти край війні раз і назавжди.

Рубіо наголосив, що США вже надали Україні надзвичайну допомогу, але тепер війна має закінчитися. За його словами, військового вирішення цього конфлікту немає. Його розв'язати може лише шляхом переговорів. 

"Чим швидше вона (війна – 24 Канал) закінчиться, тим менше людей загине, тим менше грошей буде витрачено і тим менше буде руйнувань", – пояснив Рубіо.

До слова, травневе опитування показало, що більшість американців підтримують продовження військової підтримки України, включно з постачанням зброї та збереженням санкцій проти Росії.