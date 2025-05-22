Виступаючи перед парламентом в середу, 21 травня, держсекретар Марко Рубіо заявив, що США проведуть аналіз всієї наданої Україні допомоги, передає 24 Канал із посиланням на "Інтерфакс".

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Що відомо

Рубіо наголосив, що всю американську допомогу Україні проаналізують. Цим займатимуться спеціальні генеральні інспектори.

Якщо ми коли-небудь виявимо незаконне привласнення або маніпуляції, то ми обов'язково цим займемося,

– наголосив чиновник.

Він наголосив, що головна мета Вашингтону – це покласти край війні раз і назавжди.

Рубіо наголосив, що США вже надали Україні надзвичайну допомогу, але тепер війна має закінчитися. За його словами, військового вирішення цього конфлікту немає. Його розв'язати може лише шляхом переговорів.

"Чим швидше вона (війна – 24 Канал) закінчиться, тим менше людей загине, тим менше грошей буде витрачено і тим менше буде руйнувань", – пояснив Рубіо.

До слова, травневе опитування показало, що більшість американців підтримують продовження військової підтримки України, включно з постачанням зброї та збереженням санкцій проти Росії.