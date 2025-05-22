Выступая перед парламентом в среду, 21 мая, госсекретарь Марко Рубио заявил, что США проведут анализ всей предоставленной Украине помощи, передает 24 Канал со ссылкой на "Интерфакс".

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Что известно

Рубио отметил, что всю американскую помощь Украине проанализируют. Этим будут заниматься специальные генеральные инспекторы.

Если мы обнаружим незаконное присвоение или манипуляции, то мы обязательно этим займемся,

– подчеркнул чиновник.

Он подчеркнул, что главная цель Вашингтона – это положить конец войне раз и навсегда.

Рубио отметил, что США уже предоставили Украине чрезвычайную помощь, но теперь война должна закончиться. По его словам, военного решения этого конфликта нет. Его решить может только путем переговоров.

"Чем быстрее она (война – 24 Канал) закончится, тем меньше людей погибнет, тем меньше денег будет потрачено и тем меньше будет разрушений", – объяснил Рубио.

К слову, майский опрос показал, что большинство американцев поддерживают продолжение военной поддержки Украины, включая поставки оружия и сохранение санкций против России.