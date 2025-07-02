Зеленський і Трамп проведуть розмову на тлі зупинки постачання зброї зі США, – Politico

Вашингтон і Київ готують телефонну розмову між Дональдом Трампом та Володимиром Зеленським. Це відбудеться на тлі рішення Пентагону припинити частину постачання зброї до України, що стало несподіванкою навіть для добре поінформованих осіб.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Politico.

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Що відомо про майбутню розмову Зеленського і Трампа

США та Україна готують телефонну розмову лідерів країн. Ідея про дзвінок з'явилася у вівторок, 1 липня, коли інформація про паузу в постачанні почала просочуватися у пресу.

США вже сьогодні інформують Україну про це рішення в Києві, і також буде організовано дзвінок між Трампом і Зеленським,

– сказав європейський дипломат.

Він додав, що США заявляють, що це не зупинка і не припинення. Вашингтон, мовляв, шукає найкращий спосіб підтримати українську оборону. Це залишається пріоритетом.

Зеленський прокоментував ситуацію, коли Білий дім оголосив про паузу в постачанні військової допомоги для України. "Зараз на робочих рівнях між Україною та США з'ясовують усі деталі з постачання оборонної підтримки, у тому числі компонента ППО", – сказав він.

Нагадаємо, що міністр оборони США Піт Гегсет наказав призупинити відправку ракет і боєприпасів до України через стурбованість станом американських арсеналів.

Серед затриманих боєприпасів, зокрема, десятки ракет-перехоплювачів класу "земля-повітря" дальнього радіуса дії Patriot, понад 100 ракет "повітря-земля" Hellfire та десятки переносних ракет класу "земля-повітря" Stinger.