Розпочалися перші військові навчання "Коаліції охочих" для підтримки України

У Польщі 9 листопада розпочалися перші військові навчання "Коаліції охочих". Вони триватимуть до 22 листопада.

Близько 2 800 військових із 11 країн візьмуть участь у перших навчаннях "Коаліції охочих" на підтримку України. Про це повідомляє DPA.

Що відомо про перші військові навчання "Коаліції охочих"?

Навчання під назвою Koalicja 2026 організовують Польща, Франція та Велика Британія.

Їхня мета – відпрацювати дії багатонаціональних сил, які можуть допомогти зберегти мир після завершення війни в Україні.

Під час навчань відпрацьовуватимуть розгортання військ і перевезення необхідних ресурсів, зокрема пального та продовольства.

Польща виступає головним організатором маневрів. Франція та Велика Британія керують їхнім проведенням.

Країни вже повідомили, які сили та ресурси залучать до навчань:

Франція направить близько 1 000 військових, розвідувальні безпілотники малої дальності та системи боротьби з дронами.

Велика Британія залучить приблизно 300 військовослужбовців і кілька винищувачів.

Німеччина надасть близько десяти штабних офіцерів, літаки-заправники та логістичну підтримку.

До маневрів долучаться також Бельгія, Естонія, Литва, Нідерланди, Іспанія, Швеція та Польща.

Загалом "Коаліція охочих", створена на початку 2025 року для підтримки України, об'єднує близько 35 країн.

Нагадаємо, 19 листопада в Берліні відбудеться зустріч "Коаліції охочих", на яку канцлер Німеччини Фрідріх Мерц запросив президента України Володимира Зеленського.

Крім того, 17 листопада у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі проведуть чергове засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн".