Дональд Трамп має на меті досягти припинення вогню в Україні, але не зважає на продовження атак з боку Росії та говорить, що "довіряє" Владіміру Путіну. Однак американські військові нічого з цим вдіяти не можуть.

Про це 24 Каналу розповів капітан першого рангу запасу ВМС України Андрій Риженко, зауваживши, що їх не цікавлять політичні події. Американським військовим достатньо бути компетентними у своїй галузі.

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Про "аполітичність" військових США

За словами капітана першого рангу запасу ВМС України, зараз американських військових через заборону немає в нашій країні. Обмеження мають навіть представники дипломатичних структур Сполучених Штатів.

Навіть зараз американські військові не політизовані так, як, наприклад, українські.

Там (в США – 24 Канал) кар'єра військового насамперед передбачає бути компетентним у своїй функціональній галузі. Мовиться про військове управління, застосування зброї та фахівців вузької спеціальності на окремих специфічних напрямках,

– пояснив він.

Риженко зазначив, що військові США не мають лояльності до тієї чи іншої політичної системи. Нещодавні звільнення військових Збройних Сил Америки були досить несподівані, такі інциденти трапились вперше за досить тривалий час. Вони б не мали стосуватись зміною адміністрації в Білому домі.

"Це професійні люди, які присвятили приблизно 30 років свого життя військовій справі на своєму напрямку. Це не пов'язано з політикою, тому для них це досить дивно", – зауважив він.

До речі, цікаво, що кандидат Трампа на посаду голови Об'єднаного комітету начальників штабів Ден Кейн розкритикував політику Трампа. Він наголосив, що Росія не відмовиться від досягнення своїх цілей в Україні, та підтримав надання військової допомоги Україні.