Депутатка Європарламенту їздила до Путіна на форум, де вихваляла диктатора

Проросійська ультраправа депутатка Європарламенту Діана Шошоаке відвідала Петербурзький міжнародний економічний форум. Там вона звернулась до російського диктатора з пропагандистськими заявами.

Вона заявила, що виступає від імені румунів, проте МЗС країни спростувало маніпулятивні твердження. Про це пише Digi24.

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Що сказала проросійська депутатка Путіну?

Ультраправа проросійська депутатка Діана Шошоаке зустрілась із Путіним на ПМЕФ, який проходив за 17 кілометрів від Петербурзького нафтового термінала, ураженого Силами оборони України. На зустрічі з воєнним злочинцем депутатка заявляла, нібито румунський народ не ненавидить російського диктатора, а бажає з ним миру.

Політикиня похизувалась тим, що не дозволила Володимиру Зеленському виступити з промовою в парламенті Бухаресту. Також вона розповсюджувала російські наративи про те, що Захід втомився від допомоги Україні.

Шошоаке розповіла, що в Румунії, на її думку, немає президента. Вона також назвала російську економіку, яка перебуває у складних умовах, однією з кращих у світі.

У відповідь Путін заявив, що не хоче коментувати внутрішню політичну ситуацію в Румунії. Також диктатор спекулював на православній релігії румунів.

Також, під час відвідин форуму, Шошоаке розміщувала в соціальних мережах фото із прессекретаркою МЗС Росії Марією Захаровою, російським олігархом-втікачем Іланом Шором та Мариною Таубер, колишньою молдавською політикинею, яка перебуває під міжнародним розслідуванням.

Зверніть увагу! Діана Шошоаке відома своїми проросійськими поглядами і скандальними заявами. Депутатка неодноразово ставила під сумнів суверенітет і міжнародно визнані кордони України.Вона висловлювала позицію, що частини територій України належали раніше Румунії та обґрунтовувала їх повернення. У 2023 році вона подала законопроект про денонсацію Договору про добросусідство між Румунією та Україною (1997 рік), із метою анексії згаданих територій. У березні 2025 року СБУ заборонила їй в'їзд до України через лист до Путіна, в якому вона висловлювала територіальні претензії до України.

Як відреагували в Румунії?

В Бухаресті прокоментували пропагандистські та маніпулятивні наративи, озвучені пропутінською політикинею.

Жодна європейська країна не брала участі у проросійському фестивалі в Санкт-Петербурзі. ЄС та його держави-члени представляють цінності, несумісні з економічною олігархією та захопленням держави або з режимами, що ведуть незаконні загарбницькі війни проти суверенних сусідів,

– заявив речник МЗС Румунії.

Також Міністерство закордонних справ заявило, що поява окремих європейських громадян поруч із російськими посадовцями та бізнесменами, які перебувають під санкціями ЄС, не легітимізує останніх, а лише дискредитує самих учасників.

Самотність агресора не може сховатися з гостями, які взагалі не говорять в ім’я своєї країни. Насправді ефект протилежний тому, що форум став прикладом посібника з брехливої пропаганди,

– підкреслив прессекретар МЗС Румунії.

На думку речника, Росія намагалася продемонструвати, що вона не ізольована, запросивши кількох європейських громадян, проте зазнала поразки.

Одіозні заяви Діани Шошоаке?

Ультраправа євродепутатка в жовтні минулого року пригрозила "переламати ноги" Володимиру Зеленського, якщо той з'явиться у румунському парламенті. Діана Шошоаке заявила про "жахливу дискримінацію румунів" в Україні. Погрози на адресупрезидента України румунська євродепутатка озвучила під час зустрічі з учасниками Міжнародної асоціації "Друзі Росії" у Москві.

У березні Діану Шошоаке викликали на психіатричну експертизу у справі про пропаганду фашистських та антисемітських ідей. Шошоаке звинувачують у 11 порушеннях, включаючи заперечення Голокосту та заклики до перегляду кордонів України.