Зустріч Трампа і Сі у Китаї можуть відкласти: яка причина, і до чого тут Іран

Запланована зустріч американського президента Дональда Трампа з китайським лідером Сі Цзіньпіном, імовірно, буде відкладена, проте не скасована.

Про це повідомила речниця Білого дому Керолайн Левітт в етері Fox News. Вона також пояснила причину такого можливого рішення.

Яка причина можливого перенесення зустрічі?

Згідно з попередніми планами, поїздка Дональда Трампа до Китаю запланована на період з 31 березня по 2 квітня для зустрічі з його колегою Сі Цзіньпіном на рівні лідерів. Утім, його візит можуть перенести на певний час.

Я не думаю, що зустріч під загрозою, але цілком можливо, що її можуть відкласти,

– пояснила вона.

Речниця уточнила, що у разі реального відкладення подібної поїздки Білий дім оголосить нові дати зустрічі. За словами Керолайн Левітт, така можливість існує, оскільки Дональд Трамп зараз зосереджений на конфлікті проти Ірану.

"Наразі головним обов'язком президента як головнокомандувача є забезпечення подальшого успіху операції "Епічна лють", над чим він працює цілодобово тут, у Білому домі, та вдома. Тож ми сподіваємося оголосити ці дати найближчим часом", – додала вона.

До слова, президент Міжнародного інституту безпекових досліджень Олексій Буряченко припускав у коментарі 24 Каналу, що американський президент хоче вирішити ситуацію з Іраном до початку спілкування з Сі Цзіньпіном.

