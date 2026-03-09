Укр Рус
Геополітика Америка Візит Віткоффа та Кушнера до Ізраїлю скасовано, – ЗМІ
9 березня, 13:17
Візит Віткоффа та Кушнера до Ізраїлю скасовано, – ЗМІ

Діана Подзігун
Основні тези
  • Спецпредставники США Стів Віткофф і Джаред Кушнер скасували заплановану зустріч в Ізраїлі, яка мала відбутися 10 березня.
  • Метою візиту було обговорення розбіжностей у війні проти Ірану, але причини скасування наразі не повідомляються.

Спецпредставники США Стів Віткофф і Джаред Кушнер 9 березня скасували зустріч в Ізраїлі після офіційного повідомлення про свій візит. Сторони мали обговорити розбіжності у війні проти Ірану.

Про це повідомляє видання N12News.

Що відомо про візит представників США до Ізраїлю?

Зранку 9 березня видання The Times of Israel повідомило, що через розбіжності у веденні війни проти Ірану Трамп скерував до Ізраїлю своїх спецпосланців – Віткоффа та Кушнера. 

Зустріч мала відбутись у Тель-Авіві 10 березня. 

Втім через деякий час американські переговорники скасували запланований візит.

Причини наразі не повідомляються.

Важливо! Видання Axios пише, що Америка спільно з Ізраїлем обговорює можливість захоплення ядерного арсеналу Ірану. Мова йде про 450 кілограмів 60-відсоткового збагаченого урану.

У яких питаннях між США та Ізраїлем з'явились розбіжності?

  • ЗМІ, із посиланням на американських високопосадовців, пишуть, Вашингтон не підтримує ударів Ізраїлю по нафтовій інфраструктурі Ірану. Штати нібито знали про плани Ізраїлю атакувати нафтову інфраструктуру, однак масштаби руйнувань занадто великі. 

  • США стурбовані, що атаки на інфраструктуру можуть зміцнити іранський режим й посилити громадське невдоволення щодо Ізраїлю та Штатів.

  • За словами сенатора-республіканця Ліндсі Грем, нафтова економіка Ірану є основою нової влади, яку обере народ.