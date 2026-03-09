Візит Віткоффа та Кушнера до Ізраїлю скасовано, – ЗМІ
- Спецпредставники США Стів Віткофф і Джаред Кушнер скасували заплановану зустріч в Ізраїлі, яка мала відбутися 10 березня.
- Метою візиту було обговорення розбіжностей у війні проти Ірану, але причини скасування наразі не повідомляються.
Спецпредставники США Стів Віткофф і Джаред Кушнер 9 березня скасували зустріч в Ізраїлі після офіційного повідомлення про свій візит. Сторони мали обговорити розбіжності у війні проти Ірану.
Про це повідомляє видання N12News.
Що відомо про візит представників США до Ізраїлю?
Зранку 9 березня видання The Times of Israel повідомило, що через розбіжності у веденні війни проти Ірану Трамп скерував до Ізраїлю своїх спецпосланців – Віткоффа та Кушнера.
Зустріч мала відбутись у Тель-Авіві 10 березня.
Втім через деякий час американські переговорники скасували запланований візит.
Причини наразі не повідомляються.
Важливо! Видання Axios пише, що Америка спільно з Ізраїлем обговорює можливість захоплення ядерного арсеналу Ірану. Мова йде про 450 кілограмів 60-відсоткового збагаченого урану.
У яких питаннях між США та Ізраїлем з'явились розбіжності?
ЗМІ, із посиланням на американських високопосадовців, пишуть, Вашингтон не підтримує ударів Ізраїлю по нафтовій інфраструктурі Ірану. Штати нібито знали про плани Ізраїлю атакувати нафтову інфраструктуру, однак масштаби руйнувань занадто великі.
США стурбовані, що атаки на інфраструктуру можуть зміцнити іранський режим й посилити громадське невдоволення щодо Ізраїлю та Штатів.
За словами сенатора-республіканця Ліндсі Грем, нафтова економіка Ірану є основою нової влади, яку обере народ.