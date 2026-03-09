Візит Віткоффа та Кушнера до Ізраїлю скасовано, – ЗМІ

Спецпредставники США Стів Віткофф і Джаред Кушнер 9 березня скасували зустріч в Ізраїлі після офіційного повідомлення про свій візит. Сторони мали обговорити розбіжності у війні проти Ірану.

Про це повідомляє видання N12News.

Дивіться також Держдеп США наказав дипломатам негайно покинути одну з країн Перської затоки

Що відомо про візит представників США до Ізраїлю?

Зранку 9 березня видання The Times of Israel повідомило, що через розбіжності у веденні війни проти Ірану Трамп скерував до Ізраїлю своїх спецпосланців – Віткоффа та Кушнера.

Зустріч мала відбутись у Тель-Авіві 10 березня.

Втім через деякий час американські переговорники скасували запланований візит.

Причини наразі не повідомляються.

Важливо! Видання Axios пише, що Америка спільно з Ізраїлем обговорює можливість захоплення ядерного арсеналу Ірану. Мова йде про 450 кілограмів 60-відсоткового збагаченого урану.

У яких питаннях між США та Ізраїлем з'явились розбіжності?