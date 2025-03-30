Восени 2022 року Росія була готова застосувати ядерну зброю проти України, – NYT

Журналісти NYT навели дані про готовність Росії застосувати ядерну зброю проти України. Мова про події 2022 року

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The New York Times.

Дивіться також Нова ядерна гонка? Чи зросте кількість ядерних держав у світі через нову політику США

Коли і навіщо Росія хотіла вдарити ядеркою по Україні

Ворог боявся, що Сили оборони можуть піти на Південь, до Криму. І був готовий на божевільний крок – ударити ядерною зброєю.

У жовтні 2022-го американська розвідка підслухала розмову командувача російськими військами в Україні генерала Сергія Суровікіна. Він говорив про те, що Росія дійсно готова піти на відчайдушний крок: використати тактичну ядерну зброю, щоб не дати українцям перетнути Дніпро і прорватися до Криму,

– сказано в статті.

Американські спецслужби до жовтня 2022-го вважали, що імовірність застосування Росією ядерної зброї в Україні – від 5 до 10 відсотків. Але тепер імовірність зросла до 50 відсотків: Росія могла вдарити ядеркою, якби ЗСУ зруйнували її лінії оборони на Півдні України.

Медійники описують драматичну напругу, коли європейські військові – генерали Каволі і Донахью – "благали Олександра Тарнавського вибити російський корпус із західного берега Дніпра і захопити його техніку".

Тим часом у США побоювалися, що їм доведеться зупинити запал українців.

"Цей момент, можливо, був найкращим шансом для українців завдати росіянам переломного удару. Це також міг бути найкращий шанс розпалити ширшу війну. Зрештою, через якусь грандіозну двозначність, цей момент так і не настав", – ідеться в матеріалі.

Представники ЗСУ не бачили супутникових знімків, а тому не знали, наскільки великі сили залишили росіяни. У Пентагоні запевняли, що ці "кілька танків" можна обійти, щоб добити корпус окупантів.

Але Сили оборони звільнили Херсон і на цьому зупинилися. У NYT пишуть, буцімто не вистачило боєприпасів, щоб форсувати Дніпро.

Наприкінці березня 2025 року американські розвідники повідомили, що Путін все ще може застосувати ядерну зброю проти України. Це може статися тому, що Кремлю не вдається "досягти швидких і рішучих перемог на полі бою". Також загарбники страждають від українських далекобійних ударів.