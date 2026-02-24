Зеленський просив назвати чітку дату вступу України до ЄС, але Урсула фон дер Ляєн відмовилася

Україна планує бути технічно готовою до вступу в ЄС до 2027 року. Втім, у Єврокомісії не можуть точно сказати, чи приймуть нашу країну до Євросоюзу у цей період.

Так, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн відмовилася назвати конкретну дату вступу України до ЄС під час пресконференції у Києві.

Коли Україна може стати членом ЄС?

Президентка Єврокомісії зазначила, що Україна демонструє вражаючі темпи проведення непростих реформ, попри війну. Вона наголосила, що прогрес, якого досягає Україна, є надзвичайним.

Фон дер Ляєн зауважила, що ЄС продовжить підтримувати Україну на шляху реформ, необхідних для членства, проте встановлювати конкретні дати вступу неможливо.

Журналісти поцікавилися, чи може Україна приєднатися до ЄС до 2027 року. У відповідь фон дер Ляєн сказала, що розуміє бажання українців мати чітку дату вступу. Вона пояснила, що Україна визначила 2027 рік своїм орієнтиром, аби бути готовою до вступу у ЄС до того часу.

Утім, з боку Євросоюзу конкретних термінів не можна гарантувати.

Нагадаємо, що раніше Володимир Зеленський заявляв про те, що Україна планує бути технічно готовою до вступу в ЄС до 2027 року. Президент наголошував, що у мирній угоді з Росією має бути вказана чітка дата вступу, аби уникнути блокування євроінтеграції України з її боку в майбутньому.

Мені відомо, що Путін буде намагатися блокувати наше членство в майбутньому. Я не хотів би, щоб наша країна й наші люди, які проходять через усі ці виклики повномасштабної війни, залишалися в тому ж статусі, що й зараз,

– сказав президент під час спільної пресконференції з Урсулою фон дер Ляєн.

В інтерв'ю The Financial Times Зеленський закликав Європейський Союз припинити зволікання та офіційно зафіксувати дату вступу України до блоку.

Я хочу дату. Я прошу про це. Не можна допустити, щоб наступні лідери або наступне покоління зіткнулися з ситуацією, за якої Росія блокує членство України в ЄС впродовж 50 років,

– казав політик.

