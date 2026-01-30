Орбан вважає, що ЄС прагне прийняти Україну у 2027-му, щоб вона отримала доступ до бюджету Союзу

Прем'єр Угорщини Віктор Орбан вважає, що ЄС пранує прийняти Україну у 2027-му, щоб дати їй доступ до свого бюджету. Семирічний бюджет ЄС почне діяти з 2028 року.

Орбан вважає, що центральноєвропейці отримають менше грошей. Про це йдеться в поширених речником Орбана Золтаном Ковачем коротких роликах з фрагментами інтерв'ю угорського прем'єра.

Навіщо ЄС поспішає прийняти Україну у 2027, на думку Орбана?

За словами угорського прем’єра, під час останнього саміту ЄС лідерам нібито представили документ, у якому викладено плани Брюсселя щодо вступу України у 2027 році.

Вони хочуть прийняти Україну у 2027 році. Це тому, що вони хочуть надати Україні гроші з бюджету, семирічного європейського бюджету, який починається в 2028 році. Це означає, що... ці гроші будуть відібрані у нас, центральноєвропейців,

– заявив Орбан.

Він додав, що через це, мовляв, існує обмежене вікно часу для вступу України до ЄС – до початку дії наступного бюджетного циклу.

Орбан вкотре висловився проти членства України в Євросоюзі, заявивши, що Україна, на його думку, "не може захистити Європу від Росії" і не зміцнить Європу, а "втягне нас у війну".

"Гроші, які ми даємо або хочемо дати Україні, повинні бути використані для розвитку армій і озброєння європейських країн. Наша лінія оборони проти Росії – це не українсько-російський кордон, а місце, де закінчується кордон НАТО", – сказав він.

Чи може Україна вступити у ЄС у 2027 році?