Мерц хоче запропонувати Україні спецстатус у ЄС до повноцінного членства, – ЗМІ
21 травня, 10:20
Мерц хоче запропонувати Україні спецстатус у ЄС до повноцінного членства, – ЗМІ

Вероніка Соцкова
Основні тези
  • Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц запропонував Україні проміжний формат інтеграції в ЄС через статус "асоційованого члена".
  • Він передбачає розширену українську участь в європейських інституціях.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц запропонував запровадити для України проміжний формат інтеграції в ЄС до завершення повного процесу вступу. Йдеться про статус "асоційованого члена".

Він має розширити участь Києва в європейських інституціях і пришвидшити політичне зближення. Про це пише Spiegel.

Що пропонує Мерц для України?

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц нібито виступив із пропозицією створити новий проміжний формат участі України в Європейському Союзі до набуття повноправного членства. Свою ініціативу він виклав у листі до європейських лідерів, наголосивши на необхідності прискорення інтеграційних процесів. 

Мерц підкреслює, що розширення ЄС є геополітичним пріоритетом, однак визнає тривалість і складність переговорного процесу. Саме тому, за його логікою, проміжні формати можуть стати інструментом прискорення інтеграції.

Я переконаний, що нам потрібний новий імпульс і для України, і для країн Західних Балкан та Молдови, 
– написав Мерц.

Згідно з концепцією, Україна могла б отримати розширені права участі в роботі інституцій ЄС. Йдеться, зокрема, про часткову інтеграцію в політичні та безпекові механізми Євросоюзу. 

Серед ключових елементів: 

  • участь у засіданнях Ради ЄС і Європейської ради;
  • залучення до роботи Єврокомісії та Європарламенту без повноцінного голосу;
  • поступова інтеграція до бюджету ЄС;
  • поширення механізму взаємної оборони, передбаченого статтею 42(7) Договору про ЄС;
  • спеціальна роль у Суді ЄС. 

Як зазначається, цей статус може переглядатися або обмежуватися у разі відходу України від базових принципів Євросоюзу.

Яку заяву зробила Угорщина щодо вступу України в ЄС?

Угорщина заявила про готовність підтримати відкриття першого переговорного кластера щодо вступу України до ЄС за умови розширення прав угорської національної меншини в Україні, зокрема на Закарпатті. 

За словами Мадяра, Будапешт очікує, що Київ забезпечить права нацменшин відповідно до стандартів Європи. Він наголосив, що це питання є принциповим для угорської сторони та безпосередньо впливає на її позицію щодо євроінтеграції України.

Водночас Мадяр висловив сподівання, що переговорний процес між Україною та ЄС відбуватиметься без затримок і завершиться успішно. Українська сторона вже повідомила про початок консультацій із Будапештом щодо прав національних меншин і двосторонніх відносин. 

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що Київ зацікавлений у новому етапі діалогу, який базуватиметься на взаємній довірі. Він підкреслив, що Україна працює над гарантуванням прав меншин відповідно до європейських стандартів. Сторони продовжують технічні консультації, спрямовані на розблокування євроінтеграційного процесу.

