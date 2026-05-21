Мерц хоче запропонувати Україні спецстатус у ЄС до повноцінного членства, – ЗМІ
- Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц запропонував Україні проміжний формат інтеграції в ЄС через статус "асоційованого члена".
- Він передбачає розширену українську участь в європейських інституціях.
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц запропонував запровадити для України проміжний формат інтеграції в ЄС до завершення повного процесу вступу. Йдеться про статус "асоційованого члена".
Він має розширити участь Києва в європейських інституціях і пришвидшити політичне зближення. Про це пише Spiegel.
Дивіться також Це наш підхід, – експерт з ЄС відреагував на недостатність допомоги Україні та санкцій
Що пропонує Мерц для України?
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц нібито виступив із пропозицією створити новий проміжний формат участі України в Європейському Союзі до набуття повноправного членства. Свою ініціативу він виклав у листі до європейських лідерів, наголосивши на необхідності прискорення інтеграційних процесів.
Мерц підкреслює, що розширення ЄС є геополітичним пріоритетом, однак визнає тривалість і складність переговорного процесу. Саме тому, за його логікою, проміжні формати можуть стати інструментом прискорення інтеграції.
Я переконаний, що нам потрібний новий імпульс і для України, і для країн Західних Балкан та Молдови,
– написав Мерц.
Згідно з концепцією, Україна могла б отримати розширені права участі в роботі інституцій ЄС. Йдеться, зокрема, про часткову інтеграцію в політичні та безпекові механізми Євросоюзу.
Серед ключових елементів:
- участь у засіданнях Ради ЄС і Європейської ради;
- залучення до роботи Єврокомісії та Європарламенту без повноцінного голосу;
- поступова інтеграція до бюджету ЄС;
- поширення механізму взаємної оборони, передбаченого статтею 42(7) Договору про ЄС;
- спеціальна роль у Суді ЄС.
Як зазначається, цей статус може переглядатися або обмежуватися у разі відходу України від базових принципів Євросоюзу.
Яку заяву зробила Угорщина щодо вступу України в ЄС?
Угорщина заявила про готовність підтримати відкриття першого переговорного кластера щодо вступу України до ЄС за умови розширення прав угорської національної меншини в Україні, зокрема на Закарпатті.
За словами Мадяра, Будапешт очікує, що Київ забезпечить права нацменшин відповідно до стандартів Європи. Він наголосив, що це питання є принциповим для угорської сторони та безпосередньо впливає на її позицію щодо євроінтеграції України.
Водночас Мадяр висловив сподівання, що переговорний процес між Україною та ЄС відбуватиметься без затримок і завершиться успішно. Українська сторона вже повідомила про початок консультацій із Будапештом щодо прав національних меншин і двосторонніх відносин.
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що Київ зацікавлений у новому етапі діалогу, який базуватиметься на взаємній довірі. Він підкреслив, що Україна працює над гарантуванням прав меншин відповідно до європейських стандартів. Сторони продовжують технічні консультації, спрямовані на розблокування євроінтеграційного процесу.