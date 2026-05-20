Мадяр висунув умову для початку переговорів України з ЄС про вступ: яке рішення шукає Київ

Будапешт підтримає відкриття першого переговорного кластера щодо вступу України до ЄС лише за умови розширення прав угорської нацменшини відповідно стандартів, які діють в інших країнах Європейського Союзу.

Про це заявив прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр під час спільної пресконференції зі своїм польським колегою Дональдом Туском у Польщі, пише ЄП.

Яку вимогу висуває Угорщина?

Петер Мадяр повідомив, що під час розмови з Дональдом Туском порушив питання прав угорської меншини в Україні, і зазначив, що створення уряду "Тиси" може відкрити новий етап у відносинах між Києвом та Будапештом.

Ми надіслали повідомлення українській стороні, а також повідомили, що розпочалися консультації на технічному рівні щодо мовних, культурних та інших прав угорської меншини, яка проживає у Закарпатті, щоб вони отримали те, на що мають право всі меншини в Європейському Союзі,

– сказав він.

Угорський прем'єр також висловив сподівання, що переговори стосовно вступу України до Європейського Союзу відбудуться без затримок і завершаться успішно. Водночас він назвав ключову вимогу для подібного успіху.

За його словами, Будапешт погодиться на відкриття першого переговорного кластера лише за умови забезпечення прав угорської меншини в Україні. Він назвав це принциповим питанням через верховенство права і демократії.

"Я вважаю, що це також буде сильним сигналом з боку України, що до відкриття цього розділу вона здатна вирішити ситуацію з угорською меншиною для своїх власних громадян", – наголосив голова угорського уряду.

Яка позиція України?

Андрій Сибіга повідомив про початок консультацій між Україною та Угорщиною за участі представниці Будапешту Анітою Орбан та віцепрем’єр-міністром з європейської та євроатлантичної інтеграції Тарасом Качкою.

У своїй вступній промові я зосередився на трьох ключових питаннях: двосторонніх відносинах, правах національних меншин та вступі України до ЄС. Нас об’єднує прагнення вирішувати проблеми та долати виклики,

– написав міністр закордонних справ у соцмережі Х.

За його словами, Україна хоче почати новий етап у відносинах з Угорщиною, який ґрунтуватиметься на взаємній довірі та співпраці. Український міністр вважає, що для цього наразі є необхідні передумови та політичний імпульс.

Також він висловив вдячність Будапешту за засудження останніх російських ударів, зокрема атак на Закарпаття, оскільки українці та угорці мають будувати добросусідські відносити та співпрацювати для мирного майбутнього.

Дипломат запевнив, що Україна приділяє серйозну увагу забезпеченню прав нацменшин та має намір гарантувати їх відповідно до європейських стандартів, оскільки Київ усвідомлює важливість цього питання для Будапешта.



Консультації України та Угорщини на рівні експертів / X, Андрій Сибіга

На його думку, вступ України до Європейського Союзу відповідає стратегічним інтересам Угорщини, оскільки це сприятиме зміцненню зв'язків з угорською громадою в Україні та стане додатковою гарантією захисту її прав.

"Я наголосив, що настав час закласти міцну основу для відкриття першого переговорного кластера щодо вступу до ЄС уже цього травня, а ще п’яти – у червні. Разом із моїм угорським колегою ми поділяємо спільну мету", – додав він.

Сибіга вважає, що обидві сторони хочуть використати нинішню можливість для досягнення практичних результатів у двосторонніх відносинах. Він планує обговорити це під час зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО.

Міністр додав, що Київ сподівається на конструктивний характер поточний консультацій, і що переговори засвідчать готовність України та Угорщини залишити суперечності у минулому і зосередитися на спільному майбутньому.

Як триває робота над покращенням відносин?

Днями український президент Володимир Зеленський повідомив про підготовку України до конструктивного перезапуску двосторонніх відносин з Угорщиною після програшу проросійського Віктора Орбана на виборах.

Новообраний угорський прем'єр Петер Мадяр заявляв про абсолютну підтримку України, яка, на його думку, має повне право захищати свою територіальну цілісність у боротьбі проти Росії усіма доступними засобами.

Ба більше, після нещодавнього російського удару по Закарпаттю Угорщина викликала посла Росії для пояснень. Будапешт різко засудив напад на цю частину країни та заявив про регулярні контакти з Україною щодо цього.

До речі, The Times називало російські удари по Закарпаттю наслідком поразки Віктора Орбана на парламентських виборах, які відбулися у квітні. Раніше уряд підтримував зв'язки з Кремлем, тому регіон був у відносній безпеці.