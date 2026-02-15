Чи може Україна вступити в ЄС у 2027 році, якщо війна тоді триватиме

Україна розглядає вступ до ЄС як частину гарантій безпеки. Президент Володимир Зеленський вже навіть говорив про 2027 рік. Однак все залежить від позиції європейських країн.

Представник Українського конгресового комітету Америки Андрій Добрянський розповів 24 Каналу, що Україні надзвичайно важливо зрештою вступити в ЄС. Зараз наша держава може опинитися на місці інших країн Сходу Європи, коли вони приєднувалися до Євросоюзу.

Які можуть бути проблеми?

На думку Добрянського, деякі країни Східної Європи будуть пручатися вступу України до ЄС. Все це вже відбувалося раніше, коли вони самі туди приєднувалися.

Коли країни Східної Європи вступили в ЄС, то в деяких західних країн були хвилювання через те, що їхні робочі місця "підуть" на Схід через дешевшу робочого силу. Те саме буде з Україною. Там дешевше фермерство. Та й усе дешевше,

– зазначив Добрянський.

Ті й же Угорщині, Польщі, Словаччині зараз важливо думати над тим, як вони змінять свою економіку з вступом України до ЄС. Вони можуть сконцентруватися на конкретних галузях, як це свого часу зробили країни Заходу Європи.

Думаю, що Україна стане членом ЄС незалежно від того, буде війна у 2027 році чи ні. Хоча, звісно, не хотілося б, аби війна не тривала до 2027 року,

– сказав Добрянський.

Зверніть увагу! Речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий заявив, що Україна вже виконала усі необхідні кроки для початку переговорного процесу про вступ в ЄС.

Вступ України до ЄС: наскільки це реально