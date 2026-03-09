Укр Рус
Вже вдруге: Іран знову запустив балістику на Туреччину
9 березня, 14:05
3

Вже вдруге: Іран знову запустив балістику на Туреччину

Поліна Буянова
Основні тези
  • Іран випустив балістичну ракету в напрямку Туреччини, яку перехопили системи протиповітряної оборони НАТО, уламки впали поблизу міста Газіантеп.
  • 4 березня Іран також запускав ракету в бік Туреччини, тоді її збив американський есмінець у Середземному морі.

У понеділок, 9 березня, Іран знову випустив балістичну ракету в напрямку Туреччини: її перехопили системи протиповітряної оборони НАТО.

Про це повідомляє Clash Report з посиланням на Міноборони Туреччини.

Що відомо про атаку на Туреччину?

Міністерство оборони Туреччини повідомило, що балістична ракета, випущена з Ірану, увійшла в повітряний простір Туреччини. Після цього її перехопили системи протиповітряної оборони НАТО.

Уламки ракети впали поблизу міста Газіантеп в південно-центральній частині Туреччини, жертв внаслідок атаки немає.

Міністерство оборони Туреччини також опублікувало "попередження" для Ірану.

Туреччина надає великого значення добросусідським відносинам та регіональній стабільності. Однак ми повторюємо, що будь-яка загроза, спрямована на нашу територію чи повітряний простір, буде відбита всіма необхідними засобами, рішуче та без вагань, 
– йдеться в повідомленні.

У відомстві підкреслили, що дотримання попереджень Туреччини "відповідає інтересам усіх сторін".

Нагадаємо, що це вже не перший подібний інцидент: 4 березня Іран також випустив балістичну ракету у напрямку Туреччини. Згодом стало відомо, що ракету збив американський есмінець у Середземному морі, жертв і постраждалих нема.

Водночас, за даними ЗМІ, ціллю іранської ракети могла бути Туреччина. Ймовірно, Іран цілив по базі в грецькій частині Кіпру, але ракета відхилилася від курсу.

Що відбувається на Близькому Сході?

  • Зранку 28 лютого президент США Дональд Трамп заявив, що США розпочали масштабні бойові дії в Ірані, щоб усунути загрози з боку іранського режиму. Іран завдав ударів у відповідь: вибухи пролунали в Ізраїлі, Катарі, Бахрейні, а також в Об'єднаних Арабських Еміратах та на Кіпрі. 
     

  • Згодом Трамп також заявив, що військова операція була розрахована приблизно на 4 тижні, однак Сполучені Штати вже випереджають графік.
     

  • За даними Центрального командування США, яке керує американськими військовими операціями на Близькому Сході, внаслідок ударів США щонайменше 43 іранські кораблі були пошкоджені або знищені, а з початку війни завдано ударів більш ніж по 3000 цілях.