Я не в захваті від Путіна, він вбиває занадто багато людей, – Трамп

3 січня Дональд Трамп виступив на пресконференції з приводу операції США у Венесуелі. Не забув політик згадати і війну Росії проти України.

29 грудня Володимир Путін і Дональд Трамп мали телефонну розмову. Журналісти поцікавилися, чи обговорювали вони Ніколаса Мадуро, передає 24 Канал із посиланням на виступ президента США.

Що думає Трамп про Путіна зараз?

Американський лідер заявив, що ніколи не згадував венесуельського диктатора у розмовах з очільником Кремля.

Тоді представники ЗМІ поцікавилися, чи сердитий Трамп на Путіна. У відповідь політик сказав, що він "не в захваті від Путіна, бо він вбиває занадто багато людей".

Також політик вкотре повторив, що він завершив "вісім з половиною війн". Ця половина стосується конфлікту Таїланду і Камбоджі, який знову розгорівся.

Трамп знову згадав про те, що він думав, що закінчити війну Росії проти Україну буде найлегше, але це виявилося не так.

За останній місяць, каже політик, на фронті в Україні було вбито 30 тисяч військових. "Я хочу це припинити", – додав він.

Окремо він, як зазвичай, зауважив, що це не його війна, а Байдена, Зеленського і Путіна.

До слова, раніше Трамп порівняв війну Росії проти України із операцією США у Венесуелі. Політик назвав першу "примітивною" і жахливою.