У Швеції на тлі геополітичної нестабільності у Європі почалися розмови стосовно створення своєї ядерної зброї – чи то власними силами, чи то шляхом співпраці з європейськими союзниками по НАТО.

Країна вже давно має великий досвід у відповідній сфері. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Times.

Що обговорюють у Швеції?

Згідно з оприлюдненою інформацією, станом на зараз відповідні обговорення залишаються спекулятивними. Поки що немає жодних ознак серйозних намірів уряду щодо створення ядерних боєголовок, проте дебати вже почалися.

(Швеція – 24 Канал) вже давно мала великий досвід у сфері ядерних технологій. Але політична воля вимагала чогось іншого. Я думаю, що в цій ситуації все має бути на видноті,

– заявив лідер правої партії "Шведські демократи" Джиммі Окессон.

Своєю чергою дослідник зі шведського Інституту оборонних досліджень Роберт Дальше, коментуючи це, нещодавно заявив, що зараз необхідно розпочати обговорення "незалежної ядерної зброї зі шведським компонентом".

Водночас подібну думку висловила й депутатка Європейського парламенту Аліса Теодореску Маве. На її думку, як зазначають журналісти, Швеція має відігравати свою роль у загальній європейській стратегії ядерної зброї.

Видання нагадує, що у 1956 і 1957 роках шведська влада таємно підірвала потужні бомби на військовому випробувальному полігоні в Лапландії в рамках підготовки до національної програми створення ядерної зброї.

Наразі достеменно невідомо, чи володіє Швеція технологічним або промисловим потенціалом для створення ядерної зброї без істотної допомоги з боку існуючої ядерної держави. Хоча в країні є 6 атомних електростанцій.

Це був би дуже великий промисловий проєкт... Багато що необхідно розвивати, зокрема всю інфраструктуру для виробництва матеріалів, необхідних для ядерної зброї, що потребуватиме значних інвестицій. Думаю, знайти необхідні ресурси буде практично неможливо,

– сказав експерт з ядерної зброї зі шведського Інституту оборонних досліджень Мартін Голіаф.

Як Європа готується до загрози?