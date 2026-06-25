В адміністрації Трампа розповіли, якої помилки припустився Путін

Очільник Національного управління ядерної безпеки США Брендон Вільямс прокоментував ядерний шантаж Кремля. На думку топпосадовця, це свідчить про слабкість Москви.

Про це пише видання Axios.

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Що сказав Вільямс?

За словами американського чиновника, російський диктатор Володимир Путін припустився серйозної помилки, коли почав залякувати Україну та світ ядеркою. Цими діями він лише показує слабкість власної країни.

Вільямс вважає, що ядерні погрози Путіна демонструють, що він не впевнений у спроможностях своєї армії. Гучні заяви російського диктатора є спробою компенсувати поразки власних військових у війні проти України. Він підкреслює, що Кремлю не вдалося залякати НАТО та сусідні країни.

На думку високопосадовця, попри те, що Росія та США мають майже 85 відсотків світового ядерного арсеналу, путінські погрози ядерною зброєю є лише блефом. Вільямс заявив, що російський президент вдається до ядерного шантажу, коли не може залякати чи натиснути на партнерів України.

Чиновник попередив, що світ поступово входить у нову ядерну епоху. її характерною особивістю буде загострення напруженості між наддержавами. Він заявив, що стримування не буде таким, як під час Холодної війни.

Кремль продовжує ядерний шантаж

У травні 2026 року Москва та Мінськ провели спільні військові навчання. Зокрема, росіяни доставили до Білорусі "спеціальні боєприпаси" для комплексів "Іскандер-М" і підіймали у повітря Іл-80, який злітає тільки, коли має бути застосована ядерна зброя.

Також головнокомандувач військово-космічних сил Німеччини генерал-майор Міхаель Траут заявив, що Росія працює над технологією розміщення ядерної боєголовки в космосі. Такий крок, за його словами, може паралізувати супутникові служби та зробити частини орбіти непридатними для використання протягом десятиліть.