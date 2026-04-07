На тлі заяв Трампа щодо Ірану: світ не відкидає ймовірність ядерної війни

Після жорстоких заяв Дональда Трампа щодо Ірану американські партнери насторожилися щодо ймовірної ядерної війни. Наразі союзники США метушаться та обговорюють подальші можливі дії глави Білого дому.

Як у світі реагують на заяви Дональда Трампа щодо Ірану та до чого готуються далі – читайте у матеріалі 24 Каналу.

Як у світі реагують на заяви Трампа щодо Ірану та можливість ядерної війни?

Франція

Французька газета Le Figaro пише, що президент Еммануель Макрон скликав засідання Ради національної оборони та безпеки на середу о 8:30 ранку для обговорення ситуації в Ірані та на Близькому Сході.

На зустрічі зберуться міністри та посадовці, відповідальні за питання безпеки, після погроз президента США Дональда Трампа стосовно Ірану. Американський лідер писав про готовність знищити "цілу цивілізацію" після закінчення терміну дії його ультиматуму.

Іспанія

Посольство Іспанії у Катарі закликало своїх громадян запастися їжею, водою та ліками на кілька днів на тлі можливої ескалації конфлікту між США та Іраном.

Там також закликали звертати увагу на повідомлення, які надає катарська влада, та заяви перевірених ЗМІ й безпосередньо посольства.

Італія

Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто під час виступу в парламенті емоційно відреагував на заяви Дональда Трампа та можливу ядерну ескалацію.

Видно, світ збожеволів. Навіть Хіросіма та Нагасакі вважалися прийнятними, але ми нічого не навчилися. Я навіть не хочу вимовляти це слово (ядерка – 24 Канал),

– заявив Крозетто.

Ізраїль

В Армії оборони Ізраїлю зазначили, що після оцінки ситуації та в межах підготовки до можливого закінчення терміну дії ультиматуму Дональда Трампа щодо Ірану, найближчими годинами може спостерігатися посилення вогню по території Держави Ізраїль.

На цьому етапі громадськість повинна залишатися пильною, уважною та діяти відповідально, продовжуючи дотримуватися інструкцій Командування тилу, які періодично оновлюються. У разі будь-яких змін в оцінці ситуації громадськість буде відповідним чином поінформована. Армія оборони Ізраїлю готова діяти як в оборонному, так і в наступальному порядку,

– йдеться у повідомленні.

Також ізраїльський 13-й канал запустив зворотний відлік до моменту, коли спливе час ультиматуму американського президента.

Кувейт

У Міністерстві внутрішніх справ Кувейту звернулися до всіх громадян країни із закликом залишатися вдома та виходити на вулицю лише за крайньої потреби. Ці заходи безпеки діють з 00:00 до 06:00 8 квітня.

Нідерланди

Прем'єр-міністр Нідерландів відреагував на заяву Трампа про "загибель цивілізації" в Ірані.

Напади на цивільну інфраструктуру не відповідають нормам міжнародного права. Я сподіваюся, що це залишиться лише словами та не переросте в дії цієї ночі,

– сказав Роб Єттен.

Велика Британія

Велика Британія евакуювала військовий персонал з Іраку на тлі ескалації у регіоні, пише Paper.

Сполучені Штати

Видання Axios пише, що у Конгресі відкрито розглядають можливість імпічменту або навіть усунення Трампа з посади відповідно до 25-ї поправки.

Десятки демократів закликали Трампа піти у відставку після того, як він опублікував повідомлення про те, що "сьогодні вночі загине ціла цивілізація".

Член Палати представників Ільхан Омар написала у соцмережах: "Це неприпустимо. Застосуйте 25-ту поправку. Імпічмент. Відсторонення. Цього божевільного психа треба усунути з посади".

До вечора понад 50 демократів із Палати представників, а також сенатори Ед Маркі і Рон Вайден закликали усунути Трампа з посади шляхом імпічменту або відповідно до 25-ї поправки до Конституції.

У цьому випадку рішення про усунення має бути підтверджене голосуванням двох третин членів кожної палати Конгресу.

Тим часом у комунікаційній команді президента США Дональда Трампа відкидають припущення, що він може піти на застосування ядерної зброї проти Ірану. Таку відповідь з Білого дому дали на тлі останніх заяв віцепрезидента Джей Ді Венса, після яких припустили, що він говорить про можливість застосування ядерної зброї проти Ірану.

Абсолютно нічого з того, що віцепрезидент сказав тут, не натякає на це, ви, клоуни,

– йдеться у повідомленні акаунту Rapid Response 47, що є одним з напівофіційних комунікаційних акаунтів Білого дому.

