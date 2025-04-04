Дещо буде вигідне для України: мита від США можуть мати неочікувані наслідки
- Нові мита США можуть знизити ціни на нафту, що буде вигідно для України та зменшить доходи Росії.
- Україна має кращі умови торгівлі з США у порівнянні з іншими країнами, що постраждають від вищих мит.
- Товарообіг України із США невеликий, і мита 10% не стосуватимуться сталі та алюмінію, де залишаться мита 25%.
Торгова політика Трампа може зіграти на руку Україні. Нові мита США вплинуть на світову економіку і зменшать доходи Росії від її основного експорту.
Професор і ректор Міжнародного інституту бізнесу Олександр Савченко в ефірі 24 Каналу зазначив, що боротьба Дональда Трампа з вільною торгівлею призведе до уповільнення економічного зростання, а з часом – і до рецесії. Це означає, що ціни на нафту знижуватимуться.
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"Це вигідно для України. Ми зможемо дешевше купувати нафту, а Росія отримуватиме менше доходів від свого основного експортного товару. Росія отримує від продажу нафти, газу та нафтопродуктів приблизно 200 мільярдів доларів. Але буде отримувати менше", – сказав Олександр Савченко.
Як мита вплинуть на Україну
Він додав, що товарообіг України із США невеликий – менше ніж 2 мільярдів доларів. Штати мають позитивне сальдо з Україною, тобто більше продають Україні, ніж купують. Мита 10% стосуватимуться всієї продукції, за винятком сталі та алюмінію. Там, найімовірніше, і надалі застосовуватимуться мита у розмірі 25%.
Цікаво! Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп не запровадив нові мита щодо Росії. Санкції проти Росії після повномасштабного вторгнення в Україну, майже повністю зупинили торгівлю між США та Росією.
Потрібно порівнювати мита на українську продукцію з митами на товари інших країн. Основні економічні партнери США отримали значно вищі мита. Сукупні мита для Китаю перевищують 50%, але й інші країни мають гірші умови, ніж Україна.
Тобто ми будемо конкурувати не стільки з американською продукцією, скільки з імпортом до США з інших країн, а в них умови гірші, ніж в України. Тому я не думаю, що буде великий негатив,
– підкреслив Савченко.
Нагадаємо, що мита Дональда Трампа набудуть чинності вже з 5 по 9 квітня. Президент США запровадив нову митну систему щодо всіх країн світу. Трамп прагне підтримати американські компанії та забезпечити самозабезпечення США всіма можливими товарами й продукцією.