"Приборкати Трампа": як світові лідери готуються до зустрічі з президентом США
- Світові лідери ретельно готуються до зустрічей з президентом США Дональдом Трампом, які є важливими для внутрішньої і зовнішньої політики.
- Після невдалої зустрічі Зеленського з Трампом в Овальному кабінеті інші політики стали ще більше хвилюватися щодо своїх майбутніх візитів.
Зустріч із президентом США Дональдом Трампом стають справжнім випробування для іноземних лідерів. Глави держав ретельно готуються до таких візитів, адже результати розмов мають велике значення як у внутрішній, так і в зовнішній політиці.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Politico.
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Як політик готуються до зустрічі з Трампом
Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер прибув на зустріч з Дональдом Трампом із підписаним листом від короля. Президент Південно-Африканської Республіки Сиріл Рамафоса привіз із собою двох чемпіонів із гольфу, а канадський прем'єр-міністр Марк Карні неодноразово репетирував свою коротку промову перед зустріччю в Овальному кабінеті.
Тепер настала черга канцлера Німеччини Фрідріха Мерца зустрітися з Трампом. Напередодні його першого візиту до Білого дому німецька преса вже встигла дати непрошену пораду: варто зробити акцент на спільному захопленні гольфом.
І хоч американські чиновники применшують значення цих зустрічей, називаючи їх "черговим візитом світового лідера", для гостей ці переговори мають велике значення як у внутрішній, так і в зовнішній політиці. Поводитися з непередбачуваним американським президентом, який може поставити гостя в незручне становище, – завдання, що вимагає ретельної підготовки,
– зазначають журналісти.
Один з американських лобістів, який консультує іноземні уряди, назвав цей процес "як вижити під час зустрічі з Трампом". За словами джерел, тепер це стало фактично окремим напрямок роботи для лобістів, консультантів і експертів із нацбезпеки у Вашингтоні.
Володимир Зеленський та його команда також ретельно готувалися до зустрічі з Трампом та пройшли своєрідний курс "Трамп 101" від ключових республіканців у Конгресі – про те, як краще взаємодіяти з президентом.
Однак сумнозвісна зустріч наприкінці лютого все одно пішла шкереберть. Це лише посилило тривогу інших світових лідерів перед участю в новому "реаліті-шоу" Трампа: імпровізованій сесії знайомства в Овальному кабінеті за участю кількох міністрів, на очах у журналістів і в прямому ефірі для всього світу.
Зустріч Зеленського – це був справжній "о, чорт" момент для інших лідерів. Вони побачили те публічне випробування, через яке доведеться пройти. І думали: як уникнути того суцільного хаосу, в який потрапив Зеленський?
– сказав один із високопосадовців Конгресу США, обізнаний з підготовкою до цієї події.
Для лідерів інших країн це не вперше – вони вже мали справу з Трампом під час його першої каденції. Але тепер, коли Трамп повернувся в Білий дім у січні, помітно впевненіший і менш стриманий, зусилля "задобрити" його лише посилилися.