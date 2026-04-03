Колишня міністерка закордонних справ Австрії Карін Кнайсль переїхала до Росії у 2023 році. Зараз вона живе в маленькому містечку, зі своїми тваринами та отримує 18 000 євро на місяць.

Організацією переїзду керували низка російських високопосадовців, повідомляє Heute.

Чим відома Карін Кнайсль?

Вона очолювала Міністерство закордонних справ Австрії з 2017 по 2019 роки. Однак найбільш відомий епізод в кар'єрі Кнайсль – танець на весіллі у 2018 році. От тільки партнером по вальсу вона обрала не свого чоловіка, а Володимира Путіна. До речі, з чоловіком вони розійшлись, і в Росію він не полетів. Зате компанію російській агентці склали два поні – Сумсум і Дафна, які разом з нею перебували на російському військовому літаку.

Раніше експолітикиня, яка емігрувала до Росії, неодноразово висловлювала зневажливі заяви про Австрію. Вона казала, що сумує за Францією, бо там "добрі люди", а своїх співгромадян називала "гієнами" і казала, що "не випадково Гітлер прийшов з Австрії". Ліберальна партія NEOS пропонувала позбавити її австрійського громадянства на основі зроблених заяв.

Що відомо про переїзд Кнайсль до Росії?

Після своєї роботи головою МЗС в Австрії, вона переїхала до Франції, а згодом – до Лівану. Вже звідти до військової бази Хмеймім в Сирії до "нового дому". Вона писала листа голові адміністрації президента Кремля Володимиру Путіну Антону Вайно, де дякувала за допомогу.

За всебічну підтримку мого переїзду я глибоко вдячна Петербургу за авіабазу Хмеймім. Ми з тваринами були взяті туди, як близькі родичі,

– розповіла Кнайсль.

Крім Вайно, також було залучено керівництво авіабази, російського віцепосла та керівника російсько-ліванської асоціації дружби.

Сьогодні вона разом з поні та рештою персонального зоопарку живе в невеликому містечку Гібліци, за 400 кілометрів від Москви в приватному будинку й заробляє 18 000 євро на місяць. Експерти вважають, що жодне розвідувальне агентство не організовує життя Кнайсль в Росії, натомість Путін особисто втручається у питання і персонально захищає мігрантку.

