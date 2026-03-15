Взаємовигідна угода: Японія може використати українські дрони для посилення власної оборони
- Японія розглядає можливість використання ударних дронів українського виробництва для посилення оборонних спроможностей.
- Україна запропонувала Японії угоду з обміну оборонними технологіями, що може бути менш суперечливим для Японії порівняно з закупівлею дронів в Ізраїлю.
Уряд Японії розглядає можливість впровадження ударних дронів українського виробництва, щоб посилити свої обороннї спроможності, спираючись на реальний бойовий досвід.
Про це повідомляє Kyodo News із посиланням на джерело в Міністерстві оборони Японії.
Чому українські дрони цікавлять Японію?
За словами джерел, одним із варіантів реалізації такого кроку є підписання двосторонньої угоди: президент Володимир Зеленський зацікавлений у тому, щоб обмінювати оборонні технології України на озброєння від Японії, яка через конституційну заборону обмежує експорт зброї.
Зазначається, що ця ініціатива виникла після того, як Україна сама звернулася до Японії з відповідною пропозицією.
Японія також розглядає можливість закупівлі дронів в Ізраїлю. Водночас в уряді країни вважають, що придбання безпілотників в Україні буде "менш суперечливим", зважаючи на широку міжнародну критику дій ізраїльської армії в Секторі Гази.
В уряді зазначили, що українські безпілотники відомі великою дальністю польоту та стійкістю до глушіння.
Японія має небагато досвіду у сфері безпілотників, тоді як Україна за короткий час неодноразово вдосконалювала свої дрони на основі реального бойового досвіду, що зробило їх дуже ефективними,
– сказало джерело в Міністерстві оборони Японії.
У проєкті бюджету на 2026 фінансовий рік, який починається у квітні, міністерство передбачило 277,3 мільярда єн (близько 1,7 мільярда доларів) на посилення оборони за допомогою безпілотних систем. Ці дрони планують придбати у величезній кількості – як ударні, так і для розвідки.
Як досвід України став потрібним світу?
13 березня Володимир Зеленський заявив, що Україна отримала понад 10 звернень від країн світу щодо підтримки у захисті від іранських "Шахедів". За його словами, питання спільного захисту від дронових атак планують обговорювати із міжнародними лідерами.
Відомо також, що українські компанії уже постачають дрони-перехоплювачі до Саудівської Аравії, Катару та ОАЕ. На Близький Схід поїхали й команди для їхнього управління.
Окрім цього, армія США відправила на Близький Схід 10 тисяч дронів-перехоплювачів, випробуваних в Україні, щоб відбивати іранські атаки без використання дорогих систем протиракетної оборони. Безпілотники Merops розробив оборонний проєкт Project Eagle.