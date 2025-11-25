"Є кілька делікатних, але не нездоланних деталей": цікава заява Білого дому про переговори
- Речниця Білого дому Керолайн Лівітт позитивно оцінила перебіг мирних переговорів між Україною та Росією.
- Вона зазначила, що є кілька делікатних деталей, які потребують врегулювання.
Речниця Білого дому Керолайн Лівітт виступила із цікавою заявою про переговори увечері 25 листопада. Вона позитивно оцінила перебіг перемовин.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис Керолайн Лівітт.
Що кажуть у США про мирні переговори?
На думку Лівітт, "протягом минулого тижня Сполучені Штати досягли величезного прогресу в напрямку мирної угоди, запросивши Україну та Росію за стіл переговорів".
Є кілька делікатних, але не нездоланних деталей, які необхідно врегулювати та які вимагатимуть подальших переговорів між Україною, Росією та Сполученими Штатами,
– коротко написала вона.
Жодних подробиць речниця Білого дому не навела.
Загалом у Сполучених Штатах позитивно реагують на мирні переговори. Наприклад, спеціальний посланець Трампа Ден Дрісколл, як розповіли джерела західних ЗМІ, "налаштований оптимістично".
Що відомо про переговори Дрісколла в Абу-Дабі з росіянами та українцями?
Як поінформували декілька західних ЗМІ, Деніел Дрісколл 25 листопада перебуває в ОАЕ, де зустрівся з російськими чиновниками.
Американська сторона з великим оптимізмом говорить про перебіг обговорень. Утім, росіяни, зокрема, Лавров, не підтвердили таку зустріч.
Як розповіли медіа, американський військовий чиновник в Абу-Дабі анонімно повідомив, що "Дрісколл провів у вівторок кілька годин, ведучи переговори з російськими представниками, весь день входячи і виходячи з нарад".
Ми залишаємося дуже оптимістичними. Секретар Дрісколл налаштований оптимістично. Сподіваємося, що незабаром отримаємо відповідь від росіян. Все відбувається дуже швидко,
– цитують його CBS News.
Важливо, що в ОАЕ перебуває і українська делегація. ЗМІ пишуть, що українці перебувають на зв'язку з Дрісколлом. Власне, навіть ішлося, ніби Україна погоджується на мирний план США, проте ще будуть деякі зміни.
Цікаво! Кір Стармер 25 листопада заявив, що Європа не буде розробляти свій мирний план. Натомість працюватимуть з американським.
То чи підтримує Україна мирний план США?
Офіційно поки не було заяв про це.
У ЗМІ йдеться, що деякі з найбільш чутливих невирішених питань обговорять особисто Трамп і Зеленський. Але поки не відомо, коли може відбутися їхня зустріч.
Рустем Умєров писав, що Київ очікує на організацію візиту президента України до США у найближчу можливу дату в листопаді.
Український чиновник повідомив Reuters, що Київ підтримує "сутність" мирної угоди після переговорів між США та Україною в Женеві минулими вихідними та подальших переговорів,
– цитує повідомлення колег Sky News.
Наразі достеменно відомо хіба що те, що план із 28 пунктів однозначно змінювався – в тому числі на користь України. Наприклад, якщо раніше у ньому мовилося про обмеження чисельності ЗСУ до 600 тисяч, то пізніше Financial Times писали про 800 тисяч. А зараз узагалі йдеться, що таких обмежень немає.