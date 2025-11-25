"Є кілька делікатних, але не нездоланних деталей": цікава заява Білого дому про переговори

Речниця Білого дому Керолайн Лівітт виступила із цікавою заявою про переговори увечері 25 листопада. Вона позитивно оцінила перебіг перемовин.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис Керолайн Лівітт.

Дивіться також Україна суттєво змінила мирний план Трампа: у The Guardian оприлюднили деталі

Що кажуть у США про мирні переговори?

На думку Лівітт, "протягом минулого тижня Сполучені Штати досягли величезного прогресу в напрямку мирної угоди, запросивши Україну та Росію за стіл переговорів".

Є кілька делікатних, але не нездоланних деталей, які необхідно врегулювати та які вимагатимуть подальших переговорів між Україною, Росією та Сполученими Штатами,

– коротко написала вона.

Жодних подробиць речниця Білого дому не навела.

Загалом у Сполучених Штатах позитивно реагують на мирні переговори. Наприклад, спеціальний посланець Трампа Ден Дрісколл, як розповіли джерела західних ЗМІ, "налаштований оптимістично".

Що відомо про переговори Дрісколла в Абу-Дабі з росіянами та українцями?

Як поінформували декілька західних ЗМІ, Деніел Дрісколл 25 листопада перебуває в ОАЕ, де зустрівся з російськими чиновниками.

Американська сторона з великим оптимізмом говорить про перебіг обговорень. Утім, росіяни, зокрема, Лавров, не підтвердили таку зустріч.

Як розповіли медіа, американський військовий чиновник в Абу-Дабі анонімно повідомив, що "Дрісколл провів у вівторок кілька годин, ведучи переговори з російськими представниками, весь день входячи і виходячи з нарад".

Ми залишаємося дуже оптимістичними. Секретар Дрісколл налаштований оптимістично. Сподіваємося, що незабаром отримаємо відповідь від росіян. Все відбувається дуже швидко,

– цитують його CBS News.

Важливо, що в ОАЕ перебуває і українська делегація. ЗМІ пишуть, що українці перебувають на зв'язку з Дрісколлом. Власне, навіть ішлося, ніби Україна погоджується на мирний план США, проте ще будуть деякі зміни.

Цікаво! Кір Стармер 25 листопада заявив, що Європа не буде розробляти свій мирний план. Натомість працюватимуть з американським.

То чи підтримує Україна мирний план США?

Офіційно поки не було заяв про це.

У ЗМІ йдеться, що деякі з найбільш чутливих невирішених питань обговорять особисто Трамп і Зеленський. Але поки не відомо, коли може відбутися їхня зустріч.

Рустем Умєров писав, що Київ очікує на організацію візиту президента України до США у найближчу можливу дату в листопаді.

Український чиновник повідомив Reuters, що Київ підтримує "сутність" мирної угоди після переговорів між США та Україною в Женеві минулими вихідними та подальших переговорів,

– цитує повідомлення колег Sky News.

Наразі достеменно відомо хіба що те, що план із 28 пунктів однозначно змінювався – в тому числі на користь України. Наприклад, якщо раніше у ньому мовилося про обмеження чисельності ЗСУ до 600 тисяч, то пізніше Financial Times писали про 800 тисяч. А зараз узагалі йдеться, що таких обмежень немає.