"Цифри промовистіші за слова": у ЄС відреагували на нищівну критику з боку Зеленського

Велику частину свого виступу на економічному форумі у Давосі Володимир Зеленський присвятив нездатності Європи захистити свої цінності, вказавши на її нерішучість та бездіяльність. Український лідер із трибуни фактично повчав європейців, що вони мусять робити.

Лідери Європейського союзу відповіли на претензії Володимира Зеленського непрямо, але побіжно, пише "Радіо Свобода".

Як у ЄС відреагували на критику Зеленського?

Президент Євроради Антоніу Кошта заявив, що позиція ЄС щодо України незмінна: головне – допомогти українцям досягти справедливого й тривалого миру. За його словами, Євросоюз підтримує Україну з першого дня і робитиме це й надалі. Кошта не став прямо коментувати критику з боку Володимира Зеленського, озвучену 22 січня в Давосі.

Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн наголосила, що ЄС підтверджує свою підтримку не словами, а діями.

Вона зазначила, що ЄС залишається найбільшим донором України за останні чотири роки. Сума вже наданої допомоги становить понад 193 мільярди євро.

Крім того, нещодавно було ухвалено рішення додатково виділити ще 90 мільярдів євро на наступні два роки.

Вона додала, що ці суми не зрівняються з жертвами українського народу, але ЄС робить усе можливе, щоб допомогти Україні. "Я гадаю, що цифри говорять самі за себе", – уточнила фон дер Ляєн.

Коментуючи питання довіри до США на тлі заяв Дональда Трампа щодо Гренландії та можливих торговельних тарифів, Кошта наголосив на важливості збереження трансатлантичного партнерства.

За його словами, відносини між союзниками мають будуватися на повазі, а співпраця зі США – тривати заради стабільності НАТО та підтримки України.

Урсула фон дер Ляєн також зазначила, що після інциденту з Гренландією європейські лідери дедалі більше усвідомлюють потребу в посиленні самостійності Європи.

Що Зеленський закинув Європі?