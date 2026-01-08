Аналітик розібрав, чи відправить Європа миротворців до України

У Парижі 6 січня підписали Декларацію про наміри щодо розгортання багатонаціональних сил для підтримки оборони й відбудови України. Зараз це не можна назвати жорсткими юридичними зобов’язаннями щодо відправлення європейських військ.

Однак рух вперед все-таки є. Головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус пояснив 24 Каналу, що ці гарантії мають стати частиною законодавства країн, які їх надають, однак наразі цього немає.

"Рух вперед є. Я не готовий казати, що це жорсткі юридичні зобов'язання щодо направлення своїх військ. Але принаймні це вже контури того, що може бути", – сказав він.

Чи є просування вперед?

Іван Ус зазначив, що Україні потрібна фізична присутність європейських армій. Франція традиційно була одним з головних лідерів у цьому питанні. Велика Британія від початку повномасштабного вторгнення в усіх питаннях щодо нашої держави була більш активною та сміливою.

Проте постійно мовиться про те, що це буде "після досягнення перемир'я". Стоїть питання, коли це буде. Військові дії тривають. Вже був досвід з обіцянками, які незатверджені парламентами країн, з Будапештським меморандумом.

Гарантії не є частиною законодавства країни, яка їх надає. Частиною законодавства вони стануть, коли будуть підтримані у законодавчій гілці влади цих країн. Зараз це поки що має вигляд папірців, а не чогось реального,

– підкреслив аналітик.

Однак, за його словами, добре, що є такі розмови, є сигнали від Великої Британії, від Франції. Принаймні починає формуватися якесь бачення. Однак є нюанс, що це буде після досягнення перемир’я. Коли це станеться – поки що невідомо.

Європейські війська в Україні: останні новини