У Європі відмовились від ініціативи щодо відправлення миротворців на територію України. Це може бути пов'язано зі ставленням Росії до цього.

Керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок розповів 24 Каналу, що, за час повномасштабного вторгнення Росії в Україну, Європа не скористалася шансом для того, щоб посилити власні військові спроможності. За його словами, лише зараз там почали впроваджувати більші витрати на обороноздатність.

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Європа не відправлятиме миротворців

Зміна риторики щодо миротворців на території України, на думку Валерія Клочка, є консенсусним рішенням Сполучених Штатів Америки, Європи та Росії.

Зверніть увагу! Європейські країни, які розглядали можливість відправляти війська в Україну для гарантування майбутнього миру, починають шукати альтернативи через внутрішні суперечності та ризики ескалації.

Країна-агресорка неодноразово наголошувала на неприпустимості присутності в Україні європейських військових, які є членами НАТО.

Сьогодні стоїть питання верифікації ударів, тобто хто б'є по українській території. Це хтось має перевіряти. Також важливо, щоб був хтось, хто контролюватиме припинення вогню по лінії розмежування,

– зауважив Валерій Клочок.

Дональд Трамп, ймовірно, бере участь у розв'язанні цього питання. Тривають обговорення, хто займатиметься контролем ймовірних угод.

Клочок вважає, що росіяни можуть погодитись лише на миротворчу місію Організації Об'єднаних Націй, яка мала б виконувати її біля лінії розмежування.

До слова, Володимир Зеленський заявив, що питання іноземного контингенту в Україні залишається на порядку денному та обговорюється з партнерами. 27 березня 2025 року представники кількох країн мають визначити, хто готовий розмістити миротворців та які завдання вони виконуватимуть.