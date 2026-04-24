Нападуть на НАТО через кілька місяців: прем'єр Польщі шокував заявою

Росія може становити загрозу для країн НАТО вже в найближчі місяці. Водночас існують сумніви, що США виконають свої зобов'язання щодо захисту Європи у разі такого сценарію.

Про таке прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив в інтерв'ю Financial Times.

Коли Росія може напасти на НАТО?

Прем'єр переконаний, що питання нападу Росії на країни Альянсу не про роки, а про найближчі місяці. Втім, він не впевнений, що США долучаться до оборони Європи від ворога.

Для всього східного флангу, моїх сусідів… питання в тому, чи є НАТО, як і раніше, організацією, готовою, політично та логістично, реагувати, наприклад, проти Росії, якщо вона спробує напасти,

– зауважив Туск.

Водночас прем'єр наголосив, що його слова не варто трактувати як скептицизм щодо статті 5 НАТО. Ідеться радше про сподівання, що гарантії, закріплені в документах, матимуть практичне втілення.

Туск зауважив, що не має сумнівів щодо американо-польських відносин, однак ключовим питанням все ж залишається їх ефективність у разі реальної загрози. Він також зазначив, що розраховує на дієвість гарантій НАТО, проте наголосив на потребі їхнього практичного підтвердження в сучасних умовах.

Чому Туск не вірить у допомогу Альянсу у разі нападу Росії?

Прем'єр Польщі навів приклад інциденту, який стався у 2025 році. Тоді близько 20 російських безпілотників увірвались у повітряний простір Польщі. За його словами, частина союзників Альянсу не була готова розцінювати цю про провокацію як акт нападу Росії.

У мене були проблеми в ніч на вересень, коли росіяни здійснили цю досить масштабну провокацію з використанням безпілотників. Мені було непросто переконати наших партнерів по НАТО в тому, що це був не випадковий інцидент, а добре спланована і підготовлена провокація проти Польщі,

– згадав він.

Політик додав, що під час того випадку деякі союзники "вдавали, що нічого не сталось, адже так було набагато простіше". Тож наступного разу, каже, він прагне бути впевненим у жорсткій та однозначній реакції Альянсу.

Європі нині необхідні реальні інструменти оборони, зокрема сильна армія, сучасна техніка та можливість оперативно перекидати війська між країнами.

Туск зауважив, що війна в Україні, попри всю трагедію, підсвітила важливі моменти. Європейські країни поступово починають усвідомлювати, що у сфері безпеки й оборони їм доведеться діяти спільно.

Важливо! Єврокомісар з питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс у коментарі 24 Каналу зауважив, що Кремль наразі зберігає свій військовий потенціал та продовжує розвивати військову інфраструктуру поблизу кордонів ЄС. Розвідувальні служби країн-членів Європейського Союзу кажуть, що Кремль здатний вести війну – ситуація може загостритись після можливого встановлення миру в Україні, оскільки тоді російська армія зможе накопичити сили для масштабнішого та потужнішого наступу вже на країни Євросоюзу.

Як Росія готується на нападу?