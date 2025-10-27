Час позбутись "солодкої ілюзії": Туск попередив, що Росія може завдати удару по Лондону

Дональд Туск застеріг, що у разі нападу Росії на будь-яку країну НАТО Велика Британія також опиниться в "зоні ризику". Він розкритикував байдужість британців до питань безпеки та наголосив, що російська агресія – це глобальна загроза, яка стосується всіх.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск під час інтерв'ю The Times наголосив, що британцям час позбутись "солодкої ілюзії" безпеки, пише 24 Канал.

Чому Лондону варто хвилюватись?

Дональд Туск зізнається, що був "шокований" байдужістю Великої Британії до питань національної безпеки, адже він вбачає небезпеку для Лондона з боку Росії. Водночас Туск порадив британцям розвіяти ілюзії безпеки через загрозу конфлікту між НАТО та Росією.

Він пригадав, як після візиту прем'єра Великої Британії Кіра Стармера до Києва, ймовірно, російські спецслужби підпалили будинок посадовця. Польського прем'єра вразило, що в Британії ніхто не був шокований цим випадком – мовляв, реакція була така, ніби йшлося про футбольний матч "Арсенал-Ліверпуль". Однак, якщо росіяни здатні на подібне – вони здатні на все.

Туск попередив, що у разі розміщення Росією нових гіперзвукових ракет "Орєшнік" у Білорусі або Калінінграді, Кремль може завдати ядерного удару дальністю до 3 200 кілометрів. Цієї відстані достатньо, щоб уразити будь-яку європейську столицю, включно із Лондоном. За його словами, загроза має глобальний та універсальний характер, здебільшого через технологічні фактори.

Ми всі вже перебуваємо під масованою кібератакою. У Польщі вони готові знищувати інфраструктуру – залізниці, лікарні. Це може бути дуже болісно,

– заявив Туск.

Польський прем'єр закликав перестати жити в ілюзії, ніби це "не ваша війна" і відкинути думку, що віддаленість захищає від загрози.

