Кремль на постійній основі залякує Захід ядерною зброєю. До цього вже усі звикли. Зовсім новим стало те, що на погрози окупантів вперше відреагували діями. Після зухвалих висловлювань Медведєва Дональд Трамп наказав перемістити два атомні підводні човни ближче до Росії.

Поганим є те, що Дональд Трамп пояснив свої дії. Він прямо сказав, що посунув атомні човни, реагуючи на базікання Медведєва. Тепер російський режим знає, що може спровокувати президента США на дії в реальному світі, якщо достатньо його розлютити в інтернеті. Про це пише британський політик і журналіст Боб Сілі у колонці для The Telegraph, передає 24 Канал.

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Наскільки висока ймовірність, що Путін застосує ядерку?

Хоча ймовірність того, що Путін віддасть наказ про застосування ядерної зброї, невелика – вона не є нульовою. Відтоді як очільник Кремля розпочав політичний і воєнний конфлікт з Україною у 2005 році, прагнучи зрештою об'єднати її з Росією, він послідовно загострював ситуацію щоразу, коли не досягав мети.

Довідка: У 2004 – 2005 роках в Україні відбулася помаранчева революція, яка завадила проросійському кандидату Януковичу стати президентом. До влади прийшов проєвропейський Віктор Ющенко. Путін сприйняв це як пряму загрозу впливу Росії на Україну. Звідси бере початок довгостроковий курс Кремля на підрив української незалежності.

Так, він ескалював ситуацію у 2014 році, захопивши Крим і частину українського Сходу, а потім – у 2022 році — розпочавши повномасштабне вторгнення.

Чи може наступною ескалацією стати застосування ядерної зброї? У Росії давно циркулює теорія, відома як "ескалація заради деескалації", яка передбачає застосування ядерної зброї для того, щоби повернути контроль над конфліктом, змусивши ворога капітулювати або знищити його.

Згідно з конфіденційними російськими документами, першим етапом може бути "демонстраційний удар", наприклад, одиничний ядерний вибух над водою. Наступним – ураження малозаселеного району на суходолі, можливо покинутого міста. Третій – демонстраційний удар по потенційній військовій цілі, наприклад транспортному вузлу. Далі – серія тактичних ядерних ударів по театру бойових дій.

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Путін уже знизив поріг для застосування ядерної зброї. У військовій доктрині Росії від 2014 року передбачено два основні випадки її використання: у відповідь на ядерну атаку або якщо існуванню Росії загрожує небезпека.

Більш пізній документ 2020 року дозволяє ядерний удар, якщо Росія стикається з неминучою ядерною атакою (тобто для упередження упередження), або якщо Росія може втратити контроль над своїм ядерним арсеналом, наприклад, через масовані високоточні удари звичайною зброєю. Обидва сценарії – вкрай небезпечні.

У 2024 році Путін знову знизив поріг використання ядерної зброї, постановивши, що атака на Росію за допомогою звичайних ракет може бути підставою для ядерної відповіді.

Що можна зробити? Хороших варіантів немає, і ця криза може стати ще небезпечнішою… Найкраща надія Заходу — щоби Україна, за підтримки союзників, зуміла зупинити Росію, змусивши озвірілого кремлівського лідера припинити війну. Більшість альтернатив – навіть не хочеться уявляти,

– підсумував Сілі.