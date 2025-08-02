Плохо то, что Дональд Трамп объяснил свои действия. Он прямо сказал, что подвинул атомные лодки, реагируя на болтовню Медведева. Теперь российский режим знает, что может спровоцировать президента США на действия в реальном мире, если достаточно его разозлить в интернете. Об этом пишет британский политик и журналист Боб Сили в колонке для The Telegraph, передает 24 Канал.

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Насколько высока вероятность, что Путин применит ядерку?

Хотя вероятность того, что Путин отдаст приказ о применении ядерного оружия, небольшая – она не является нулевой. С тех пор как глава Кремля начал политический и военный конфликт с Украиной в 2005 году, стремясь в конце концов объединить ее с Россией, он последовательно обострял ситуацию каждый раз, когда не достигал цели.

Справка: В 2004 – 2005 годах в Украине произошла оранжевая революция, которая помешала пророссийскому кандидату Януковичу стать президентом. К власти пришел проевропейский Виктор Ющенко. Путин воспринял это как прямую угрозу влиянию России на Украину. Отсюда берет начало долгосрочный курс Кремля на подрыв украинской независимости.

Так, он эскалировал ситуацию в 2014 году, захватив Крым и часть украинского Востока, а затем – в 2022 году - начав полномасштабное вторжение.

Может ли следующей эскалацией стать применение ядерного оружия? В России давно циркулирует теория, известная как "эскалация ради деэскалации", которая предусматривает применение ядерного оружия для того, чтобы вернуть контроль над конфликтом, заставив врага капитулировать или уничтожить его.

Согласно конфиденциальным российским документам, первым этапом может быть "демонстрационный удар", например, единичный ядерный взрыв над водой. Следующим – поражение малозаселенного района на суше, возможно заброшенного города. Третий – демонстрационный удар по потенциальной военной цели, например транспортному узлу. Далее – серия тактических ядерных ударов по театру боевых действий.

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Путин уже снизил порог для применения ядерного оружия. В военной доктрине России от 2014 года предусмотрено два основных случая его использования: в ответ на ядерную атаку или если существованию России угрожает опасность.

Более поздний документ 2020 года разрешает ядерный удар, если Россия сталкивается с неизбежной ядерной атакой (то есть для упреждения упреждения), или если Россия может потерять контроль над своим ядерным арсеналом, например, из-за массированных высокоточных ударов обычным оружием. Оба сценария – крайне опасны.

В 2024 году Путин снова снизил порог использования ядерного оружия, постановив, что атака на Россию с помощью обычных ракет может быть основанием для ядерного ответа.

Что можно сделать? Хороших вариантов нет, и этот кризис может стать еще опаснее... Лучшая надежда Запада - чтобы Украина, при поддержке союзников, сумела остановить Россию, заставив озверевшего кремлевского лидера прекратить войну. Большинство альтернатив – даже не хочется представлять,

– подытожил Сили.