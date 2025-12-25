Укр Рус
Геополітика Росія Захарова заявила, що у мирних переговорах є "повільний, але впевнений рух"
25 грудня, 19:52
1

Захарова заявила, що у мирних переговорах є "повільний, але впевнений рух"

Сергій Попович
Основні тези
  • Захарова заявила про повільний, але впевнений рух у переговорах зі США щодо війни проти України.
  • Вона звинуватила західноєвропейські країни у перешкоджанні просуванню переговорного процесу.

У МЗС Росії заявили про нібито поступ у переговорах зі США щодо війни проти України. Вона перекладає відповідальність за проблеми в діалозі на європейських партнерів.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.

З якою заявою виступила Захарова?

У переговорному процесі щодо українського врегулювання (війни Росії проти України – 24 Канал) – я маю на увазі переговорний процес зі Сполученими Штатами Америки – спостерігається повільний, але впевнений рух вперед, 
– сказала Захарова.

Водночас представниця МЗС РФ заявила, що просуванню переговорного процесу нібито заважають окремі західноєвропейські країни.

Зеленський провів переговори з Кушнером і Віткоффом

  • Президент України Володимир Зеленський провів переговори з представниками США Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером, обговорюючи подальші мирні ініціативи.

  • Зеленський подякував за привітання з Різдвом і висловив надію на ефективність різдвяних домовленостей для тривалого миру.