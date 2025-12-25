У МЗС Росії заявили про нібито поступ у переговорах зі США щодо війни проти України. Вона перекладає відповідальність за проблеми в діалозі на європейських партнерів.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ. Дивіться також Маю повернутися до питань України, Росії та Китаю: Трамп зробив низку заяв на різдвяному святі З якою заявою виступила Захарова? У переговорному процесі щодо українського врегулювання (війни Росії проти України – 24 Канал) – я маю на увазі переговорний процес зі Сполученими Штатами Америки – спостерігається повільний, але впевнений рух вперед,

– сказала Захарова. Водночас представниця МЗС РФ заявила, що просуванню переговорного процесу нібито заважають окремі західноєвропейські країни. Зеленський провів переговори з Кушнером і Віткоффом Президент України Володимир Зеленський провів переговори з представниками США Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером, обговорюючи подальші мирні ініціативи.

Зеленський подякував за привітання з Різдвом і висловив надію на ефективність різдвяних домовленостей для тривалого миру.