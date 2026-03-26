У нас є великий, прекрасний океан, – Трамп заявив, що захист Європи від Росії не стосується США
- Дональд Трамп заявив, що захист Європи від Росії, теоретично, не стосується США, враховуючи їх географічну віддаленість.
- Трамп вважає ситуацію, де американські війська захищають Європу просто так, нелогічною та несправедливою.
Дональд Трамп видав нову заяву стосовно захисту Європи від Росії. Американський лідер заявив, що, теоретично, це не стосується Сполучених Штатів Америки.
Про це Дональд Трамп заявив на засіданні кабінету міністрів США 26 березня.
Що сказав Трамп про захист Європи від Росії?
Дональд Трамп наголосив, що американські війська перебувають в Європі, щоб захистити континент від Росії. Однак американський лідер наголосив, що, теоретично, це не стосується США взагалі.
Теоретично, це (захист Європи від Росії – 24 Канал) нас не стосується. У нас є океан – великий, прекрасний океан. Але ми там, щоб захищати НАТО, щоб захищати їх (європейські країни) від Росії,
– заявив Трамп.
Водночас глава Білого дому зазначив, що вважає таку ситуацію нелогічною та несправедливою. Адже європейські війська не захистять американські.
"Це смішно. Це не має сенсу", – резюмував президент США.
Чому Трамп раптово накинувся на європейські країни?
Дональд Трамп заявив, що розчарований НАТО, члени Альянсу відмовилися брати участь в американській операції проти Ірану. За словами президента США, його країна прийде на допомогу союзникам по НАТО, але вони нібито ніколи не прийдуть на допомогу американцям.
До цього Трамп розкритикував канцлера Німеччини Фрідріха Мерца за позицію щодо конфлікту з Іраном, що ця війна не "їхня". Президент США вважає, що подібні заяви є недоречними, й провів аналогію із політикою США щодо підтримки України.
Ще раніше Дональд Трамп назвав НАТО "боягузами" за відмову долучитися до військової операції США в Ормузькій протоці. Президент США також розкритикував Альянс за скарги на високі ціни на нафту, звинувачуючи їх у слабкості.