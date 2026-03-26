У нас є великий, прекрасний океан, – Трамп заявив, що захист Європи від Росії не стосується США

Дональд Трамп видав нову заяву стосовно захисту Європи від Росії. Американський лідер заявив, що, теоретично, це не стосується Сполучених Штатів Америки.

Про це Дональд Трамп заявив на засіданні кабінету міністрів США 26 березня.

Що сказав Трамп про захист Європи від Росії?

Дональд Трамп наголосив, що американські війська перебувають в Європі, щоб захистити континент від Росії. Однак американський лідер наголосив, що, теоретично, це не стосується США взагалі.

Теоретично, це (захист Європи від Росії – 24 Канал) нас не стосується. У нас є океан – великий, прекрасний океан. Але ми там, щоб захищати НАТО, щоб захищати їх (європейські країни) від Росії,

– заявив Трамп.

Водночас глава Білого дому зазначив, що вважає таку ситуацію нелогічною та несправедливою. Адже європейські війська не захистять американські.

"Це смішно. Це не має сенсу", – резюмував президент США.

