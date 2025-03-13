Росія передала США свої вимоги для завершення війни в Україні: у Reuters розкрили деталі

Росія передала Сполученим Штатам список вимог для укладення угоди про припинення війни проти України та перезавантаження відносин з Вашингтоном. Усі деталі пропозицій Кремля невідомі, але журналісти дізналися деякі з вимог.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Які вимоги Росії до припинення війни

Журналісти Reuters, посилаючись на двох співрозмовників, знайомих з цим питанням, пишуть, що всі вимоги Москви щодо припинення війни достеменно невідомі. Також під питанням і факт того, чи погодиться Кремль вести переговори з Києвом до того, як вимоги будуть прийняті.

Джерела стверджують, що вимоги Путіна до припинення війни обговорювали під час особистих та онлайн розмов представників Росії та США. За їхніми словами, Москва висунула широкі вимоги, які схожі на ті, що й раніше висували Україні, США та НАТО. Мовиться про:

відмову від членства України в НАТО,

згоду не розгортати іноземні війська в Україні,

міжнародне визнання приналежності Криму та чотирьох областей (Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської) у складі Росії.

Крім того, Reuters пише, що протягом останніх років Росія також вимагала від США і НАТО усунути те, що вона називає "першопричинами" війни, в тому числі розширення НАТО на Схід.

Наразі президент США Дональд Трамп очікує від російського диктатора Владіміра Путіна відповіді, чи погодиться він на 30-денне перемир'я, яке Україна погодилась прийняти у випадку, якщо це зробить і Росія. Президент України Володимир Зеленський називав це першим кроком до мирних переговорів.

Водночас журналісти додають, що досі залишається невідомим ставлення Путіна до угоди про 30-денне припинення вогню. Деталі перемир'я поки не узгодженні, а тому деякі посадовці, законодавці та експерти зі США побоюються, що Росія може використати припинення вогню для активізації зусиль, спрямованих на те, щоб розділити США, Україну та Європу і підірвати будь-які переговори.

Раніше європейська розвідка отримала документ російського аналітичного центру, що зображає потенційні вимоги Росії на мирних переговорах щодо України. Так, Росія наполягає на визнанні суверенітету над окупованими територіями та створенні буферної зони в Україні, а також заперечує розміщення миротворців.