У США відреагували на слова Зеленського про "дедлайн" для завершення війни

Сполучені Штати не називали жодних "дедлайнів" для завершення війни Росії проти України. Однак країна прагне, щоб бойові дії припинилися якомога швидше.

Про це заявив посол США при НАТО Меттью Вітакер, передає The Guardian.

Що відповів Вітакер на слова Зеленського?

Меттью Вітакер нагадав, що Володимир Зеленський раніше заявляв про плани США завершити війну до кінця червня. Проте у Вашингтоні це не виносили на офіційний рівень.

Я не думаю, що це щось, що Сполучені Штати виносили на обговорення... Ми хочемо, щоб бойові дії припинилися. Ми хочемо, щоб обидві сторони зібралися разом і домовилися про мирну угоду. Ми хотіли б, щоб це сталося якнайшвидше, і ми просто хочемо, щоб страждання і вбивства в Україні припинилися,

– сказав він.

За словами американського дипломата, встановлення дедлайнів у такій ситуації зазвичай є "дуже небезпечним".

"Ми хочемо, щоб мирна угода була укладена. Я думаю, ми просто доведемо це до кінця, щойно все буде готово. Але в остаточному підсумку обидві сторони – росіяни й українці – повинні будуть погодитися з будь-якою угодою, яку буде вироблено", – зазначив Вітакер.

До речі, політолог Петро Олещук пояснив в етері 24 Каналу, що США можуть відійти від переговорного процесу в червні 2026 року, якщо не досягнуть швидкої "перемоги" перед виборами до Конгресу. Водночас експерт наголосив, що для України це не стане критичною втратою.

Що раніше говорив Зеленський про "дедлайн" щодо завершення війни?