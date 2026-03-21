Розвідка Росії планувала інсценувати замах на Орбана, аби вплинути на результат виборів

Російська Служба зовнішньої розвідки нібито пропонувала інсценувати замах на прем’єра Угорщини Віктора Орбана. Такий сценарій мав змінити хід виборчої кампанії та підвищити його рейтинги.

Орбан зосереджений на перемозі на виборах та відчуває невпевненість у своїй майбутній перемозі. Про план російської розвідки йдеться у матеріалі The Washington Post.

Дивіться також "Він як 6-річна дитина": у ЄС намагаються переконати Орбана підтримати кредит для України

Що планувала зробити російська розвідка?

Згідно з інформацією, російські оперативники занепокоїлися падінням підтримки Орбана та запропонували сценарій, який мав би змінити хід кампанії. У внутрішньому звіті йшлося про необхідність перевести увагу виборців із соціально-економічних проблем на питання безпеки та стабільності.

Наразі жодних реальних спроб нападу на Орбана не зафіксовано. Водночас у Кремлі заперечують існування такого плану, називаючи інформацію дезінформацією, а представники угорського прем'єра від коментарів утрималися.

Останніми тижнями партія Орбана активніше акцентує на зовнішніх загрозах, зокрема питаннях енергетики та відносин з Україною. Експерти вважають, що це може бути частиною політичної стратегії напередодні виборів.

Що Орбан нещодавно заявляв про Україну?