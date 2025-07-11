Трамп заінтригував "важливою заявою" про війну: чи чекати Україні справжнього прориву

Американський лідер використовує будь-яку нагоду, аби перебувати в інформаційному полі. Він запевнив, що в понеділок 14 липня зробить "важливу заяву" на тлі посиленої агресії Росії проти України.

Керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок в етері 24 Каналу наголосив на тому, що таке висловлювання Трампа лягає у контекст завищених очікувань українців.

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Чи заявить Трамп по введення санкцій проти Росії?

Американські журналісти пишуть, що Трамп буцімто передбачив угоду з НАТО і в майбутньому США передаватимуть Україні зброю через Альянс. Очікується, що сплачувати за неї буде НАТО.

Не варто очікувати чогось сенсаційного. У Трампа є традиція після вихідних з понеділка щось пообіцяти, сказати, аби всі про це думали. Він не полишає свого образу, він медійний персонаж,

– зауважив Клочок.

Заяви Трампа, як зазначив Клочок, стають однотипними. Українці щоразу хапаються як за соломинку за кожне його слово, яке може означати потепління відносин з Києвом, надання українській армії більшої підтримки.

"Повідомлення про те, що він може виділити нам військову допомогу в межах власної президентської програми, викликало певне схвалення серед українців, але багато людей налаштовані щодо цього скептично", – звернув увагу Клочок.

Тому, на його думку, 14 липня Трамп може сказати щось в дусі того, що він засуджує Путіна та й все. Клочок звернув увагу на коментар очільника МЗС Росії Лаврова з приводу його зустрічі з Рубіо. Той сказав, що озвучив держсекретарю США ті вимоги, які Росія висувала й раніше для припинення вогню.

"Тобто, нічого нового. Рубіо ж намагається зараз розповісти, що є якісь нові ідеї та плани, в Україні в це ніхто не вірить. Який новий план може запропонувати Трамп? Можливо, він закличе Україну здаватися, виводити ЗСУ з чотирьох областей, які Путін вніс до своєї конституції. Такі версії є, будемо чекати понеділка", – озвучив Клочок.

Керівник Центру громадської аналітики "Вежа" переконаний, що рано казати про те, що 14 липня можна буде почути від Трампа про введення потужного пакета санкцій. Він наголосив на тому, що заяви у лідера США дуже неоднозначні, а очікувати від нього чогось однозначного не варто.

Трамп сказав, що ухвалюватиме такі рішення (про санкції) самостійно і Конгрес не має права йому наказувати. Він казав і про постачання зброї в Україну, що нібито домовився, що НАТО за це заплатить, хоча США – це є НАТО, незрозуміло, хто буде йому платити,

– підсумував Клочок.

Нагадаємо, що видання Reuters повідомляло, що Трамп може надати ЗСУ зброю в межах своїх президентських повноважень, як це у свій час робив його попередник Байден. Це озброєння може вартувати орієнтовно 300 мільйонів доларів.