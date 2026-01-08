Трамп вигадав хитрий план щодо Гренландії, і це не вторгнення, – експерт 

Дональд Трамп неодноразово погрожував захопити Гренландію. Але насправді все це частина більшого плану.

Про це 24 Каналу розповів політолог, експерт Ради зовнішньої політики "Українська призма" Олександр Краєв, зауваживши, що не варто відкидати ймовірність, що Трамп піде на анексію Гренландії. Але, найімовірніше, план полягає зовсім в іншому.

Чи хочуть США захопити Гренландію?

За словами Краєва, навряд чи в інтересах Штатів зараз захопити Гренландію та фактично здійснити розкол серед НАТО. Свого часу Трамп говорив про "нове лідерство США". Під цим він має на увазі, що Штати нічого не роблять, але їх всі бояться та поважають.

Операція у Венесуелі змусила інші країни всерйоз ставитися до різноманітних заяв Трампа. Якщо раніше всі відкидали можливість захоплення Гренландії, то зараз це розглядають як один з можливих сценаріїв. Це змусить ту ж Європу діяти. Вони явно почнуть щось пропонувати Трампу.

Європі логічніше, до прикладу, запропонувати Трампу, щоб Гренландія повністю відмовилася від прямих інвестицій від Росії та Китаю; надати США виняткове право на видобуток ресурсів на острові; надати право розмістити будь-яку кількість військових тощо. Або ж Європа погодиться швидше витрачати 5% на оборону, чого хоче Трамп,

– зазначив Краєв.

Усі ці вимоги Трамп може продавлювати через загрозу захопити Гренландію. Йому потрібно, аби європейці його слухалися. І зараз фактично Штати можуть нічого не робити, а Європа, ймовірно, вигадуватиме різні пропозиції, щоб все залагодити.

Погрози США щодо Гренландії: коротко