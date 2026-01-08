Об этом 24 Каналу рассказал политолог, эксперт Совета внешней политики "Украинская призма" Александр Краев, отметив, что не стоит отбрасывать вероятность, что Трамп пойдет на аннексию Гренландии. Но, вероятнее всего, план заключается совсем в другом.

Хотят ли США захватить Гренландию?

По словам Краева, вряд ли в интересах Штатов сейчас захватить Гренландию и фактически осуществить раскол среди НАТО. В свое время Трамп говорил о "новом лидерстве США". Под этим он подразумевает, что Штаты ничего не делают, но их все боятся и уважают.

Операция в Венесуэле заставила другие страны всерьез относиться к различным заявлениям Трампа. Если раньше все отвергали возможность захвата Гренландии, то сейчас это рассматривают как один из возможных сценариев. Это заставит ту же Европу действовать. Они явно начнут что-то предлагать Трампу.

Европе логичнее, к примеру, предложить Трампу, чтобы Гренландия полностью отказалась от прямых инвестиций от России и Китая; предоставить США исключительное право на добычу ресурсов на острове; предоставить право разместить любое количество военных и тому подобное. Или же Европа согласится быстрее тратить 5% на оборону, чего хочет Трамп,

– отметил Краев.

Все эти требования Трамп может продавливать из-за угрозы захватить Гренландию. Ему нужно, чтобы европейцы его слушались. И сейчас фактически Штаты могут ничего не делать, а Европа, вероятно, будет придумывать различные предложения, чтобы все уладить.

