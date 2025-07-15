Трамп натякнув, – генерал армії оцінив шанси на передачу Україні нових далекобійних ракет

Дональд Трамп міркував над тим, щоб передати Україні ракети Tomahawk, але поки що може обмежитися ATACMS. Ймовірно, вони почнуть надходити, якщо Володимир Путін не ставатиме зговірливішим.

Генерал армії, екскерівник Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж наголосив 24 Каналу, що важливо, аби тема щодо надання Україні цих ракет звучала надалі.

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Чи надасть Трамп Україні більше ATACMS?

Маломуж наголосив на важливості того, що з боку Трампа помітна зміна позиції щодо Путіна. Американський лідер уже говорить, що глава Кремля не виконує зобов'язань.

За його словами, зміна стратегії щодо Росії ще недостатня, але позитив у тому, що Трамп уже заявляє про готовність передавати Україні зброю. Зокрема, перший пакет допомоги містить озброєння на 10 мільярдів доларів.

Це такий метод тиску та потенційно показати, що вони готові й направити тисячі ATACMS в Україну. Трамп натякнув, але сказав, що не включив у список,

– заявив генерал армії.

Найголовніше, зауважив він, щоб ця тема звучала надалі й ATACMS почали надходити, якщо Путін не йтиме на поступки.

Водночас Маломуж вважає, що 50 днів, які Трамп дав Росії на укладання мирної угоди, це забагато. На це вистачило б максимум місяць. Силам оборони доведеться дуже тяжко працювати на фронті, доки надійде навіть частина зброї та боєприпасів.

До того ж, додав він, мають бути й вторинні санкції. Йдеться про Китай та Індію, які отримують нафту, газ та ресурси за вигідною ціною.