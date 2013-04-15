Як митна війна руйнує оборонну промисловість США і чому Трамп не хоче продавати Україні зброю

Президент США Трамп взяв курс на повернення Америки в режим "цинічні бариги" і тепер вимагає гроші за будь-яку допомогу. При цьому він однією рукою по-хамськи відмахується від пропозиції України продати системи PATRIOT за "живі гроші", а іншою "великий бізнесмен" демонструє справжнє "мистецтво укладати угоди", коли дає Ізраїлю 3 000 важких бомб і 10 000 одиниць додаткового авіаційного озброєння, передача яких була заморожена Байденом.

Хоча коментувати заяви Трампа з точки зору здорового глузду, схоже, стало моветоном, залишаємо за собою таке право, адже Сполучені Штати – це не лише Трамп. Соціологія вперто показує велику підтримку України та її спротиву серед звичайних американців. Натомість президент Трамп йде проти волі власного народу та прирікає США не лише на втрату авторитету та союзників, а й на великі проблеми з економікою через нібито вміння дати впоратися з усіма проблемами. Хроніки приготування до "прикрого політичного та економічного самогубства" цілої країни – читайте в матеріалі 24 Каналу.

Читайте також Трамп хоче дещо приховати за недолугими заявами про війну в Україні

Чому Трамп не хоче продавати Україні зброю і як маніпулює війною

Український президент Володимир Зеленський заявив, що наша країна готова адаптуватися під вимоги нового керівництва свого найбільшого союзника – США, та запропонував укласти контракти на купівлю американської зброї для Сил оборони на суму до 50 мільярдів доларів.

Згодом в інтерв'ю Скотту Пеллі в програмі "60 хвилин" каналу CBS Зеленський деталізував пропозицію та запропонував розпочати з найбільш нагального – оборонних систем ППО/ПРО PATRIOT. Інтерв'ю записувалося після чергового воєнного злочину росіян – обстрілу цивільних кварталів Кривого Рогу, коли російська балістична ракета поцілила практично по дитячому майданчику і вбила 20 цивільних. На цьому Росія не зупинился і за кілька годин до виходу інтерв’ю Зеленського на телебаченні додатково вдарила по центру міста Суми, вбивши 35 людей.

З огляду на ці жахливі воєнні злочини, які Росія визнала офіційно та які засудили навіть топові представники адміністрації Трампа, прохання України про допомогу (але за гроші) виглядало абсолютно зрозумілим і доречним. Але що робить Трамп? Спершу він щось бурмоче про "якусь помилку", потім пише пост "не моя війна", а згодом роздратовано відповідає на пряме питання про можливість продажу Україні систем PATRIOT на 15 мільярдів доларів.

О, я не знаю. Він (Зеленський – 24 Канал) завжди хоче ракети. Коли ви починаєте війну, ви маєте знати, що ви її виграєте. Ви не починаєте війну проти когось, хто в 20 разів більший за вас, а потім сподіваєтеся, що люди дадуть вам ракети. Мільйони вбито через трьох людей: Путін – №1, Байден, який й гадки не мав, що робив – №2, і Зеленський. Усе, що я можу – намагатися зупинити це. І я думаю, ми справляємося добре в цьому сенсі. Я думаю, скоро в нас будуть дуже хороші пропозиції,

– Дональд Трамп 14 квітня 2025 року цинічно відповідає на пропозицію Зеленського.

Це дуже показова та дуже цинічна відповідь, яка ще й містить чимало брехні, яку ми детально розберемо:

По-перше, Україна не починала і не провокувала війну – вона стала жертвою агресії Росії, її численних воєнних злочинів, етнічних чисток і актів геноциду.

По-друге, Україна цілком мала підстави сподіватися на підтримку, адже віддала свою ядерну зброю та стратегічну авіацію в обмін на гарантії безпеки, а США були учасниками договору та гарантом.

Важливо Як ЗРК Patriot допомагають закрити небо

По-третє, не "люди дадуть вам ракети", а Україна хоче їх купити. Хіба не сам Трамп хотів бізнесу й щоб купували американське? Натомість він фактично скасовує вигідну для Америки угоду й водночас спростовує свої ж заяви про "просто бізнес", коли розблоковує зброю для Ізраїлю.

По-четверте, на щастя, вбито не мільйони, але це могло б статися, якби Україна капітулювала.

По-п'яте, війна почалася не через трьох людей, а через Росію, яка напала. І "колективний Захід", який не зупинив агресора.

І тут вже велика доля відповідальності самого Трампа, який був президентом США з січня 2017 року по січень 2021 років. І на той час вже була повзуча війна на Донбасі, окупація Криму та атаки росіян на українські кораблі в українських територіальних водах. Натомість Трамп розповідає казочки про "джавеліни", які він дав Україні, коли Обама давав ковдри. Це так, але це сталося всупереч волі Трампа і під тиском Конгресу. Трамп же в цей час розмотував у себе на вухах лапшу від Путіна.

По-шосте, якби нація не боролся за свободу проти значно сильнішого за себе, її б не існувало. І це стосується самих США, які постали в результаті повстання проти найпотужнішої держави тогочасного світу, в якому, здавалося, у них не було жодних шансів.

Нарешті, по-сьоме, найбільша брехня – це "ми справляємося добре в цьому сенсі", бо наразі Трамп і його емісар Віткофф лише здають інтереси України та Заходу, все сильніше схиляючись перед Путіним. І саме це є найбільшою трагедією, адже приниження США – це сигнал для диктаторів всього світу, що зло може бути і безкарним, і успішним.

Як митна війна Трампа може зруйнувати оборонну промисловість США

Але світ влаштований так, що в ньому має бути баланс. І коли президент США веде себе безвідповідально – це обов’язково матиме наслідки. Звісно, "репутація", "повага" та "довіра" – абстрактні поняття, але вони мають цілком реальне наповнення і можуть мати економічне обгрунтування. Особливо коли лідер найпотужнішої держави світу починає вести себе як "божевільний король" із "Гри престолів" та розпочинає торгівельну війну проти всього світу. То ж не треба дивуватися, що тарифи Трампа, немов той бумеранг, швидко прилетять назад і зроблять боляче.

Власне, це вже стається. Видання Politico у статті за авторством Пола МакЛірі та Джо Гоулда розповідає, як митна війна Трампа проти всього світу вдарить по самій Америці і може поставити на межу зникнення оборонну промисловість США – ту саму курку, що несе золоті яйця.

До теми Рецесія – не найбільший ризик для США

Нагадаємо, що наступний день після міжнародного "Дня дурня" Трамп проголосив "Днем звільнення" і тоді ж наклав практично на весь світ непомірні мита (20% на ЄС, 10% на Австралію та Велику Британію). Він заявив, що вони не будуть скасовані, але потім їх швидко відклав на 90 днів, залишивши 10% для всіх і 145% – для Китаю.

Все це викликало паніку та породило головного ворога будь-якого бізнесу – невизначеність та непередбачуваність, а ще – зруйнувало довіру до США як надійного партнера. А це та "валюта", якою живиться світовий ринок зброї та оборонна промсловість взагалі.

У 21 столітті провідні країни світу дійшли висновку, що найкращим варіантом є глобальна кооперація, особливо в технологічних проєктах, яким є виробництво сучасної зброї. В результаті виникли цілі ланцюги постачання, які об’єднали різні країни та континенти. І це настільки складний процес, що деякі оборонні продукти перетинають кордони кілька разів під час виробництва.

Трампові тарифи натомість все це руйнують, бо за логікою президента такі товари кожного разу мають обкладатися митами. Все це ставить під велике питання контракти на десятки і сотні мільярдів.

До прикладу, над проєктом винищувача п'ятого покоління F-35, який вважається американським, насправді працюють 20 країн.



Системи протиповітряної оборони NASAMS США виробляють спільно з Норвегією (отримала тариф 15%), "Залізний купол" та ще чимало різних проєктів – разом з Ізраїлем (тариф 17%). Крім того, США мають спільні проєкти з Австралією, Японією (24%), Південною Кореєю (25%) тощо.

Буде дефіцит поставок, наші союзники та інші партнери це відчують. Деякі потенційно життєво важливі товари або коштуватимуть набагато дорожче, або їх просто не буде в наявності,

– Білл Грінволт, колишній співробітник Пентагону, який займався питаннями закупівель, коментує Politico потенційні проблеми.

Але це лише "перші ластівки", бо політика Трампа взагалі ставить під сумнів майбутнє такої співпраці та віщує величезні збитки не лише згаданим країнам, але й самим США, адже ті в умовах автаркії імені Трампа змушені будуть з нуля робити те, що виробляли їхні союзники, але тепер не зможуть, через надмірні витрати, які унеможливлять сам процес. Бо це, нагадаємо, не радянський "госзаказ" (держзамовлення – 24 Канал), а бізнес, який має приносити прибуток і з якого мають сплачуватися податки.

Існують усі ці хвильові ефекти. Підрядникам можна сказати, щоб вони покривали витрати, і вони можуть спробувати знайти дешевших вітчизняних постачальників, але на це підуть роки. Ви не клацнете пальцями, і мережа постачання не перелаштується сама собою. Це потребує багато часу, зусиль і грошей,

– пан Грінволт ділиться з Politico своїми побоюваннями.

Але для бізнес-геніїв з Білого дому є погані новини – так просто складне виробництво не збудувати, бо зупиниться і обмін технологіями, а потрібні деталі не надрукуєш на 3D-принтері. Все це потребуватиме багато часу й призведе до величезних витрат (а Трамп в один день каже про скорочення бюджету Пентагону, а в інший хоче збільшити його до 1 трильйона доларів), а значить – збільшить фінальну ціну в рази. Особливо якщо Китай у відповідь на обмежувальні торгові мита заблокує продаж США рідкоземельних металів, які є основою технологічного виробництва сучасної зброї.

Як пише The New York Times, Китай вже призупинив експорт ключових критично важливих мінералів, зокрема шість важких рідкоземельних металів і рідкоземельних магнітів, життєво необхідних для американської військової техніки. Китай домінує в світовому виробництві та переробці рідкоземельних елементів.



Оборонні системи США значною мірою залежать від цих мінералів. Зокрема, рідкоземельні елементи використовуються в двигунах винищувачів F-35 (900 фунтів на літак), військових кораблях, танках, ракетах і лазерах. Підводні човни можуть містити понад 9 000 фунтів цих елементів. При цьому запаси Пентагону недостатні для довгострокового використання.

Крім того, піднімати індустрію з нуля мають не роботи, а реальні люди. Але нині ніхто в США не горить особливим бажанням йти на заводи, це стосується і висококваліфікованих спеціалістів, яких нині активно скорочує DOGE за прямих вказівок Ілона Маска і благословіння Трампа.

В аерокосмічному та оборонному секторі просто не вистачає людей, щоб задовольнити поточні потреби,

– Дак Хардвік, віцепрезидент з міжнародних питань Асоціації аерокосмічної промисловості, на зустрічі американських та європейських керівників оборонних відомств коментує стан справ у галузі.

Скільки помилки Трампа коштуватимуть американській економіці

Вже зараз економісти намагаються вирахувати, скільки буде коштувати "айфон", повністю зроблений у США, і говорять про 2 – 3 тисячі доларів.

А скільки ж тоді буде коштувати той самий F-35, якщо зараз його ціна давно перевалила за 100 мільйонів, а вся програма (досі з урахуванням спільного виробництва) 2 трильйони? І чи не зникне бажання в союзників купляти ці літаки, якщо Трамп оголошує їм торгову війну та прямим текстом розповідає, що найпотужніші версії винищувачів США залишать собі, а перед тим Маск взагалі каже, що ті ж F-35 занадто дорогі і взагалі "ніякі".

При цьому з'ясовується, що американці можуть контролювати дистанційно свою технологічну зброю, що й активно робили та роблять в Україні.

Один з серії твітів Маска про F-35:

То чи не логічніше Європі буде відмовитись від американського літака та звернути увагу на європейський?

Чи можуть Австралія та Велика Британія тепер довіряти Америці і надалі вкладати мільярди у фінансування спільного проєкту атомних підводних човнів?

І чи не потрібно підняти питання про збільшення ядерного потенціалу Європи та власні розробки ядерної зброї для Японії, Південної Кореї, України?

І чи не є це єдиним нині реальним варіантом гарантій безпеки нині, коли партнерські відносини, створені за роки зустрічей і домовленостей з Вашингтоном, ставляться під сумнів?

У далекому 2016 році Трамп одним своїм твітом про те, що ціна на F-35 завелика, обвалив акції його виробників Lockheed Martin, Northrop Grumman Corp і BAE Systems на 4,2%, 4,5% і 2,4% відповідно.

Той самий твіт:

Це коштувало понад 11 мільярдів доларів, але швидко забулося, й ціна літака F-35 зросла з 70 мільйонів мінімум удвічі. Але 8,5 років по тому мова вже може йти навіть не про мільярди чи трильйони, а про майбутнє цілої галузі, сотні тисяч робочих місць й обороноздатність США та десятків держав, які мали необережність колись довіритись Вашингтону і повірити у "вільний ринок", "спільне виробництво" та "загальне благо". Нині все це в дуже великій небезпеці завдяки одній людині.

Автори статті Politico завершують її словами анонімного чиновника з НАТО: "Ми повинні винести з цього уроки. Зараз саме час". Краще й не скажеш.

Вже зараз у США чутно окремі голоси проти ідей "божевільного короля", але наразі вони не надто голосні. Схоже, представники еліт досі думають, що "сталася жахлива помилка" і цей Таргарієн так жартує, а не прямо оголосив про свої плани, які не думає скасовувати. Що ж, тим гірше для "голосів" і США. Натомість всі інші дійсно побачили, з ким і чим мають справу.