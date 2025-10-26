Зброярня у США виграла мільярдний контракт від України, але не поставила жодного патрона, – FT

У 2022 році невелика американська компанія Firearms отримала контракт на постачання зброї Україні на суму близько 1 мільярда доларів, але так і не виконала свої зобов’язання. Хоча Україна переказала аванс у розмірі 17 мільйонів євро, жодної зброї поставлено не було.

Україна планувала закупити зенітні снаряди, ракети до РСЗВ "Град" та мінометні снаряди. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Financial Times.

Як маленька збройна компанія отримала величезне замовлення з Києва?

Firearms – маловідома фірма зі штату Аризона, що працювала в невеликій одноповерховій будівлі. За даними видання, компанія не мала жодного досвіду у сфері міжнародних озброєнь, а також необхідних ліцензій, складів чи логістичних можливостей для виконання великого контракту.

Україна очікувала отримати від Firearms 10 мільйонів 23-мм зенітних снарядів, 56 тисяч ракет для РСЗВ "Град" і 24 тисячі мінометних снарядів сербського виробництва. Контракт укладала державна компанія "Прогрес". Проте, як зазначає FT, Україна не отримала від американців "жодного патрона".

Firearms пояснювала зрив постачань нібито "затримками платежів" і труднощами з отриманням експортних дозволів, звинувачуючи Сербію у блокуванні поставок "з політичних мотивів". Урешті справа дійшла до арбітражу.

У 2024 році міжнародний арбітраж у Відні визнав правоту України та зобов’язав Firearms повернути 17 мільйонів євро разом із відсотками та штрафами. Коли компанія відмовилася виконати рішення, Україна звернулася до суду у США, який також ухвалив вердикт на її користь.

Загальна сума боргу перевищила 20 мільйонів євро, однак, за даними Financial Times, компанія Firearms нині фактично припинила існування.

