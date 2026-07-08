Зеленський і Путін мають складні характери, – Трамп

Дональд Трамп знову висловився стосовно Володимира Зеленського та Володимира Путіна. На думку американського президента, український та російський лідери "мають складні характери".

Про це Дональд Трамп заявив під час зустрічі із Володимиром Зеленським в Анкарі, інформує 24 Канал.

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Що сказав Трамп про характери Зеленського та Путіна?

Дональд Трамп вкотре повторив думку, що сподівався на легке розв'язання війни в Україні. Однак глава Білого дому сказав, що обидва лідери країн мають "складні характери".

При цьому Трамп повідомив про чудові стосунки із Зеленським.

Важко повірити, правда? Від Овального кабінету (зустрічі у лютому 2025 року – 24 Канал) до сьогодні ми розвинули... дуже хороші стосунки,

– заявив президент США.

Він також наголосив, що мирна угода між Україною та Росією "перебуває в роботі вже давно" та має як переваги, так і недоліки.

Пояснюючи свою позицію, американський лідер порівняв війну з бійкою двох людей у парку.

"Іноді, можливо, треба дати їм побитися", – сказав глава Білого дому.

Нагадаємо, раніше Дональд Трамп заявляв, що український президент та російський лідер хочуть укласти мирну угоду. Також президент США зізнався, що не хоче дивитися кадри української війни.