Зеленському доведеться діяти, Росія хоче укласти угоду, – Трамп

Дональд Трамп зробив нову заяву про Україну. Американський лідер неочікувано сказав, що, мовляв, Росія хоче укласти угоду з нашою державою.

Про це Дональд Трамп заявив під час розмови із журналістами 13 лютого, передає Al Jazeera.

Що сказав Трамп щодо України та угоди з Росією?

Дональд Трамп заявив, що Росія буцімто хоче укласти мирну угоду з Україною. Тому, за словами глави Білого дому, Зеленському "доведеться діяти".

Інакше він (Володимир Зеленський – 24 Канал) втратить чудову можливість. Йому доведеться діяти,

– сказав Трамп.

До речі, президент Республіканського клубу імені Рональда Рейгана Борис Пінкус пояснив в етері 24 Каналу, що Дональду Трампу легше натиснути на Володимира Зеленського, адже Володимир Путін не йде на зустріч і не планує про щось домовлятися. Зокрема, Трамп вимагає від Зеленського той провів вибори в Україні, оскільки це може додати йому політичних балів перед виборами в США у 2026 році.

Як Трамп посилює тиск на Україну щодо мирної угоди?