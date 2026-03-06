Обурився навіть лідер опозиції: в Угорщині не "оцінили" жарт Зеленського про Орбана і ЗСУ

Під час наради з урядом Володимир Зеленський висловив сподівання, що жоден член ЄС не блокуватиме допомогу Україні, натякаючи на прем'єра Угорщини Віктора Орбана. Мовляв, інакше йому подзвонять ЗСУ і "поспілкуються своєю мовою".

Ці слова українського лідера викликали обурення не лише у чинної влади Угорщини, але й в опозиції.

Як в Угорщині прокоментували жарт Зеленського про Орбана і ЗСУ?

Так, речник угорського уряду Золтан Ковач заявив, що погрози та шантаж з боку Володимира Зеленського вже давно перевищили всі прийнятні межі. Він наголосив, що погрози передати українським військовим адресу людини лише через незгоду з черговим пакетом озброєння на 90 мільярдів євро не можна вважати дипломатією, а слід розглядати як відкрите залякування. Ковач додав, що особисті емоції не повинні впливати на такі питання, і підкреслив, що Угорщина не піддасться шантажу.

Сам Віктор Орбан наголосив, що погрози президента Зеленського стосуються не його особисто, а Угорщини в цілому.

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто зазначив, що дії та погрози з боку України виходять за всі межі допустимого.

Ніхто не може погрожувати Угорщині або її прем'єр-міністру. Ніхто не може нас шантажувати лише через те, що ми відмовляємося платити ціну війни України та погоджуватися на вищі ціни на енергоносії через Україну,

– заявив Сіятро.

Лідер опозиційної парті "Тиса" Петер Мадяр своєю чергою теж не стримався від критики Зеленського. Він наголосив, що "жоден угорець, не може бути об'єктом погроз з боку іноземного державного лідера". Ані чинний уряд Орбана, ані майбутній уряд "Тиси".

Я закликаю президента України уточнити свої слова, і якщо він справді так сказав, то відкликати їх,

– сказав Мадяр.

Останні моменти напруження між Угорщиною та Україною