Друг Орбана з тріском програв президентські вибори у Португалії, переміг соціаліст Жозе Сегуру

Уперше за 20 років Португалію очолить соціаліст. Це 63-річний Жозе Сегуру.

Він із 66 відсотками виграв у другому турі. Португальці прийшли проголосувати попри шторми, від яких потерпала країна. Про це повідомляє Reuters.

Хто стане новим президентом Португалії?

Жозе Сегуру переміг крайнього правого кандидата Андре Вентуру. Що цікаво, соціаліста після першого туру підтримали провідні консерватори – вони бояться популістських і авторитарних заяв Вентури.

Соціалістична партія тріумфувала вперше за 20 років – з 2006-го. До того президентом Португалії був консерватор Марсело Ребело де Соза, який пробув на посаді два терміни, з 2016 року.

Вентура отримав усього 34 відсотки голосів, хоча торік його партія Chega ("Досить!") стала другою за величиною парламентською силою.

Незважаючи на поразку в неділю, 43-річний Вентура, харизматичний колишній телевізійний спортивний коментатор, тепер може похвалитися зростанням підтримки, що відображає посилення впливу ультраправих сил у Португалії та більшій частині Європи,

– інформує Reuters.

Цікаво! Раніше Андре Вентура публічно заявляв про свою прихильність до Трампа й Орбана. Але тепер Трамп став токсичним для Європи і перетворився "із символу сили на фактор стратегічної нестабільності".

Сам Вентура сказав, що проти нього об'єдналися і ліві, і праві, та він усе одно переконаний, що "лідерство правих сьогодні визначено та закріплено". Також не втрачає надії, що представники Chega "керуватимуть цією країною".

Deutsche Welle звернули увагу, що Сегуро не дуже вплине на ситуацію в країні, оскільки президент у Португалії має швидше представницькі функції. До того ж за останні три роки в країні вже тричі проходили парламентські вибори, тобто є політична нестабільність.

