Он с 66 процентами выиграл во втором туре. Португальцы пришли проголосовать несмотря на штормы, от которых страдала страна. Об этом сообщает Reuters.

Кто станет новым президентом Португалии?

Жозе Сегуру победил крайнего правого кандидата Андре Вентуру. Что интересно, социалиста после первого тура поддержали ведущие консерваторы – они боятся популистских и авторитарных заявлений Вентуры.

Социалистическая партия торжествовала впервые за 20 лет – с 2006-го. До того президентом Португалии был консерватор Марсело Ребело де Соза, который пробыл на посту два срока, с 2016 года.

Вентура получил всего 34 процента голосов, хотя в прошлом году его партия Chega ("Хватит!") стала второй по величине парламентской силой.

Несмотря на поражение в воскресенье, 43-летний Вентура, харизматичный бывший телевизионный спортивный комментатор, теперь может похвастаться ростом поддержки, что отражает усиление влияния ультраправых сил в Португалии и большей части Европы,

– информирует Reuters.

Интересно! Ранее Андре Вентура публично заявлял о своей приверженности к Трампу и Орбану. Но теперь Трамп стал токсичным для Европы и превратился "из символа силы в фактор стратегической нестабильности".

Сам Вентура сказал, что против него объединились и левые, и правые, и он все равно убежден, что "лидерство правых сегодня определено и закреплено". Также не теряет надежды, что представители Chega "будут управлять этой страной".

Deutsche Welle обратили внимание, что Сегуро не очень повлияет на ситуацию в стране, поскольку президент в Португалии имеет скорее представительские функции. К тому же за последние три года в стране уже трижды проходили парламентские выборы, так что есть политическая нестабильность.

