Я беру відповідальність за все, – Макрон вперше відреагував на "злив" листування з Трампом

Емануель Макрон відреагував на витік приватного листування з Дональдом Трампом. Він заявив, що бере повну відповідальність за свої слова.

Макрон вперше відреагував на "злив" листування з Трампом і пояснив, чому не зустрінеться з ним у Давосі. Про це президент Франції заявив журналістам на полях Всесвітнього економічного форуму у Давосі, передає BFMTV.

Як Макрон відреагував на "злив" листування?

У вівторок, 21 січня, президент США Дональд Трамп опублікував частину листування з президентом Франції Еммануелем Макроном, у якому другий сказав, що не розуміє дій Штатів щодо Гренландії.

У тому ж повідомлення Макрон запропонував зібратись країнам G7 22 січня в Парижі, за участю представників України, Росії, Сирії та Данії. Після чого повечеряти віч на віч із Трампом.

Журналісти запитали французького лідера, що він думає щодо оприлюднення його листування Дональдом Трампом, та чи вважає він цей вчинок "неввічливим". На що Макрон сказав, що дає право іншим оцінювати ситуацію.

Я беру на себе відповідальність за все, що роблю. Я звик бути послідовним у тому, що говорю на публіці, і в тому, що роблю в приватному житті,

– сказав Макрон.

Окрім цього Еммануеля Макрона запитали, чи збирається він зустрічатись з Трампом в Давосі. На що він заперечив, адже Трамп приїжджатиме тоді коли той вже залишить форум.

Та все ж Макрон сказав, що у них залишається шанс зустрітись та поспілкуватись у форматі саміту країн G7. Та наголосив, що слід залишатись спокійними на своїх позиціях. В економічному плані продовжувати рухатися вперед для забезпечення більшого зростання в Європі, захищаючи їхні інтереси.

Що передувало цим подіям?